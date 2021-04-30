شبيبة قامشلو يحيون حملة صقور زاغروس الثورية

ويستمر جيش الاحتلال التركي بهجماته على مناطق آفا شين و زاب ومتينا التابعة لمناطق الدفاع المشروع منذ الـ23من شهر نيسان الجاري، بهدف احتلاله مستخدمة الأسلحة الكيماوية و المحرمة دوليا، وسط تصدي قوات الكريلا لها ضمن حملة صقور زاغروس الثورية و تسطيرهم لملاحم بطولية فيها.

وانطلقت تظاهرة الشبيبة، من أمام دوار الشهداء الأميين بحي العنترية و جابوا الشوارع الفرعية و العامة، لتنتهي بالقرب من دوار الشرق، شرقي مدينة قامشلو.

ورفعت الشبيبة، المشاعل وأعلام حركة الشبيبة الثورية السورية، و صور القائد عبدالله اوجلان، و لافتات كتبت عليها" بروح مقاومة غاري نحيي حملة صقور زاغروس الثورية".

وانتهت التظاهرة بترديد الشعارات التي تحي مقاومة قوات الدفاع الشعبي وتشجب هجمات الاحتلال التركي على مناطق الدفاع المشروع.

(م ح)

ANHA