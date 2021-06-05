شبيبة قامشلو وجل آغا تؤكّد دعمها لمقاومة الكريلا

وتجمّع اليوم، العشرات من الشبيبة الثورية السورية بناحية جل آغا التابعة لمقاطعة قامشلو، أمام منطقة الإنعاش غرب الناحية، حاملين صور القائد أوجلان وأعلام الشبيبة الثورية، ثم انطلقوا في مسيرة ليلية، مردّدين الشّعارات التي تحيّي مقاومة الكريلا، وتندد بالخيانة.

وعند وصولهم إلى دوار الشّهيد معصوم وسط الناحية، وقفوا دقيقة صمت على أرواح الشهداء، ثمّ ألقى الإداري في الشبيبة الثورية سرور الشطي كلمة، استنكر في بدايتها القصف التركيّ على مناطق الدفاع المشروع وسط صمت دولي مخزٍ، والخيانة التي تقوم بها حكومة إقليم كردستان.

الشطي نوه إلى: "أنّ الحزب الديمقراطي الكردستاني يقوم بمساندة دولة الاحتلال التركيّة في استهدافه لقوات الكريلا، وأنّ قوات الكريلا هي صاحبة الأرض وهي التي تحمي إقليم كردستان".

وأكد الشطي في نهاية كلمته على: "مساندة قوات الكريلا أمام الهجمات التركية والديمقراطي الكردستاني".

قامشلو

ونظّم اليوم، اتّحاد المرأة الشابة وحركة الشبيبة الثورية في مدينة قامشلو مظاهرة بالمشاعل، شارك فيها المئات من الشبيبة، تنديداً بالهجمات التركية على مخيم الشهيد "رستم جودي"، واستنكاراً لصمت حكومة باشور كردستان حيال تلك الهجمات.

انطلق المتظاهرون من مفرق منير حبيب بمدينة قامشلو، متّجهين صوب دوّار منير حبيب، مردّدين الشّعارات التي تحيي مقاومة الكريلا، وتستنكر صمت حكومة باشور كردستان، رافعين صور القائد عبد الله أوجلان وأعلام الشّبيبة الثورية.

وعند وصولهم إلى دوار منير حبيب، ألقى الإداري في الشبيبة الثورية، ميلاد محمد، كلمة طالب فيها حكومة باشور كردستان وبشكل خاصّ الحزب الديمقراطي الكردستاني: "بالخروج عن صمتهم والابتعاد عن المصالح الشخصية الضّيقة".

وعاهد محمد في ختام كلمته: "بالسير على خطا الشّهداء"، مؤكّداً: "سندعم مقاومة قوات الكريلا في جبال كردستان إلى حين تحقيق النصر، وسنكسر كافة المؤامرات التي تحاك ضدّ الكرد".

(كروب/إ)

ANHA