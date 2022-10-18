شبيبة قامشلو والفرات يتظاهرون ضد استخدام الاحتلال التركي الأسلحة الكيماوية والصمت الدولي تجاهها

نظمت اتحاد المرأة الشابة وحركة الشبيبة الثورية في سوريا، تظاهرة تنديداً بهجمات الاحتلال التركي بالأسلحة الكيميائية والمحظورة دولياً على مناطق الدفاع المشروع وسط صمت دولي.

انطلقت التظاهرة من دوار الشرق في الجهة الشرقية من مدينة قامشلو، رفع فيها المتظاهرون أعلام حزب العمال الكردستاني وصور القائد عبد الله أوجلان، واعلام حركة الشبيبة الثورية، وسط ترديد الشعارات " تحيا مقاومة الكريلا والقائد عبد الله أوجلان" وشعارات تمجد تضحيات الشهداء، متوجهين صوب خيمة الشهيد سردم آكري الاسم الحقيقي " عثمان عبدي"، الذي اعلن عن سجله ضمن سجلات 17 مقاتلاً ومقاتلة استشهدوا في مناطق الدفاع المشروع في هجمات بالأسلحة الكيماوية.

وعند وصول المتظاهرين لخيمة الشهيد سردم التي نصبت امام منزلهم بحي المحمقية لمدينة قامشلو، وقف المتظاهرون دقيقة صمت إجلالاً للشهداء، تلاه قراءة بيان للرأي العام العالمي، من قبل عضوة اتحاد المرأة الشابة في مدينة قامشلو، مهاباد شكري.

استهل البيان: " حسبَ بيان قوات الدفاع الشعبي، وفي حصيلة ستّة أشهر من الحرب وذلك من شهر نيسان المنصرم وحتّى تشرين الأول الجاري، فقد تمّ استخدام الأسلحة الكيماويّة والقنابل المحظورة 2467 مرّة. وقد أسفرت هذه الهجمات عن استشهاد 27 رفيقاً ورفيقة. هذا وأسفرت الأسلحة المحظورة ذاتها مؤخّراً عن استشهاد 17 قياديّاً ومقاتلاً ومقاتلة".

دولة الاحتلال التركي التي تقاتل ضد المجموعات الخبيرة من قوات الكريلا والتي عاشت ضغوط كبير وخسائر فادحة اتجاه قوات الكريلا لم تجد سوى اللجوء إلى الأسلحة الكيماوية والمحظورة دولياً، ومثل هذه الانتهاكات وثقت العديد من المرات بالفيديوهات التي عرضها المركز الإعلامي لقوات الدفاع المشروع ".

واكد بيان الشبيبة أن فعالياتهم ستستمر ضد الهجمات وسيصعدون من روح النضال والمقاومة.

، ومن ثم توجه المتظاهرون لتقديم واجب العزاء لذوي الشهيد سردم آكري، الاسم الحقيقي "عثمان عبدي".

كوباني

وخرج المئات شبيبة إقليم الفرات في مظاهرة منددة بالهجوم الكيماوي الذي شنه جيش دولة الاحتلال التركي علل مناطق الدفاع المشروع جبال.

وانطلقت المظاهرة التي نظمتها حركة الشبيبة الثورية واتحاد المرأة الشابة في إقليم الفرات من ساحة المرأة الحرة صوب دوار السلام في مدينة كوباني.

وردد الشبيبة الغاضبون "الموت للفاشيين"، "المجد لشهدائنا الكريلا والخزي والعار للخونة"، "لا حياة بدون القائد عبد الله أوجلان".

وبعد وصول المتظاهرين لدوار السلام وقفوا دقيقة صمت استذكاراً لأرواح الشهداء، ومن ثم توجهت الشبيبة الغاضة صوب معبر "مرشد بينار" الحدودي مع باكور كردستان ، لتنتهي هناك المظاهرة بالهتافات الثورية للشبيبة "المقاومة هي الحياة".

(ن ك- ك آ/سـ)

ANHA