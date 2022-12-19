شبيبة PYD يطلقون فعالية المكتبة الجوالة في إقليم الجزيرة

انطلقت، اليوم الإثنين، فعالية المكتبة الجوالة على مستوى إقليم الجزيرة، في مدينة قامشلو للتنديد بالعزلة المفروضة على القائد أوجلان في إمرالي، تحت شعار "الشبيبة هم فدائيو القائد أوجلان".

الفعالية عبارة عن باص مزّين بصور القائد عبد الله أوجلان، وأعلام حزب الاتحاد الديمقراطي، بالإضافة إلى يافطات كتب عليها "لن تستطيعوا حجب شمسنا"، "سنقضي على نظام التعذيب والعزلة في إمرالي". هذا وتضم المكتبة مرافعات القائد عبد الله أوجلان وتحليلاته.

وقبل بدء الفعالية أدلى مجلس شبيبة حزب الاتحاد الديمقراطي، ببيان إلى الرأي العام، قرئ من قبل الإدارية في مجلس شبيبة حزب الاتحاد الديمقراطي لإقليم الجزيرة، سارة حسن، وذلك في ملعب شهداء 12 آذار بقامشلو.

وجاء في مستهله "نطلق فعالية المكتبة الجوالة تنديداً بالعزلة المفروضة على القائد أوجلان، ولنظهر للعالم أن الشبيبة ماضون ومنظمون على فكر وفلسفة القائد أوجلان".

تابع البيان "العزلة التي فرضت على القائد أوجلان في ظل الهجمات الوحشية التركية على جبال كردستان الحرة، بالإضافة إلى الهجمات المستمرة على شمال وشرق سوريا، جميعها تؤكد مخاوف دولة الاحتلال التركي من التلاحم بين الشعب والكريلا والانتصارات التي تحققت بفضله، لذا تحاول سد الطريق أمام فكر وفلسفة القائد أوجلان بفرض العزلة".

وأشار البيان إلى أن فعاليات الشبيبة ستستمر حتى تحقيق الحرية الجسدية للقائد أوجلان، مؤكدين "بروح المقاومة سنحقق الحرية الجسدية للقائد أوجلان وسنقضي على نظام التعذيب والعزلة في إمرالي".

هذا ومن المقرر أن تستمر فعالية المكتبة الجوالة لغاية 26 كانون الأول الجاري، وستتنقل بين جميع نواحي ومدن إقليم الجزيرة. هذا ومن المقرر أن تتوجه يوم غد الثلاثاء إلى ناحية عامودا التابعة لمقاطعة قامشلو.

(ك آ/آ)

ANHA