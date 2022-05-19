شبيبة PYD وأهالي كوباني يتظاهرون ضد هجمات الإبادة والخيانة

شارك العشرات من أهالي وأعضاء المؤسسات المدنية وشبيبة إقليم الفرات في المظاهرة التي نظّمتها شبيبة حزب الاتحاد الديمقراطي اليوم الخميس، دعماً لمقاومة الكريلا، وتنديداً الإبادة التي تشنها دولة الاحتلال التركي بمشاركة الحزب الديمقراطي الكردستاني.

انطلقت المظاهرة من ساحة المرأة الحرّة نحو ساحة الشهيد عكيد، ردد فيها المشاركون شعاري "تحيا مقاومة الكريلا" و"الموت لخيانة عائلة البرزاني"، وحملوا يافطاتٍ كُتب عليها "تحيا مقاومة الكريلا، الموت لخيانة الحزب الديمقراطي الكردستاني".

وقبيل انطلاق المظاهرة وقف المشاركون دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، ثم أدلت العضوة وضحة حمزة ببيان باسم شبيبة حزب الاتحاد الديمقراطي.

وأوضح البيان أنّ الدولة التركية تهاجم الكرد منذ سنوات، إذ تهاجهم على تراب كردستان بمختلف أنواع الأسلحة وتقتل الناس.

كما ذكر أنّ القوى الدولية المتحالفة قسمت كردستان إلى أربعة أجزاء لإبادة الكرد، وتابع: "نحن نشهد مرحلة وجود أو اللاوجود، ولهذا تهاجم الدولة التركية المحتلة جبال كردستان والشعب الكردي عبر عائلة البرزاني".

وأشار إلى أنّ دولة الاحتلال التركي تشنّ هجماتٍ كيماوية يومية على مناطق الدفاع المشروع، فيما تخوض قوات كريلا ضدها مقاومةً عظيمة.

ولفت البيان إلى أن الهجمات لا تستهدف جبال كردستان فحسب بل تستهدف الدولة التركية أيضاً شنكال وشمال وشرق سوريا. واختتم البيان قائلاً: "إنّ أهالي شمال وشرق سوريا مرتبطون بمقاومة الكريلا، لذا فنحن بصفتنا شبيبة حزب الاتحاد الديمقراطي نتبنى مقاومة الكريلا".

(ر)

ANHA