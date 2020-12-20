شبيبة PYD في لبنان تدين هجمات الاحتلال التركيّ على شمال وشرق سوريا

وتجمّع العشرات من أعضاء شبيبة حزب الاتّحاد الدّيمقراطيّ بلبنان في العاصمة بيروت وألقوا بياناً، ندّدوا من خلاله بالهجمات التّركيّة على شمال وشرق سوريا، واستنكروا الصّمت الرّوسيّ حيال الهجمات، ودعوا إلى منع الاقتتال الكرديّ - الكرديّ.

وقبل إلقاء البيان، تحدّث الإداريّ في مكتب شبيبة PYD جميل يوسف، وقال: "إنّنا ننادي جميع الشّبيبة للالتحاق بصفوف قسد ودعم مواجهة الاحتلال التركي بكافة السبل، وتصعيد نضالهم ضدّ الفاشية التّركيّة في كردستان وشمال شرق سوريا عامة".

ومن ثمّ قُرئ البيان باسم شبيبة PYD في لبنان، من قبل العضو علي المصطفى، وجاء في نصّه:

"نحن كأعضاء شبيبة PYD في لبنان، نرى أنّ هجمات الاحتلال التركيّ ومرتزقته على منطقة عين عيسى، والصّمت الرّوسيّ حيالها يوضّح بأنّه لا فائدة من وجود القاعدة الروسيّة هناك، لذا علينا كشبيبة داخل وخارج كردستان التصعيد من النضال ودعم القوات المدافعة عن شمال وشرق سوريا بكافة السبل المتاحة".

كما تطرق البيان إلى ما تشهده بعض مدن إقليم كردستان من مظاهرات للمطالبة بتحسين الوضع المعيشي ودفع رواتب المواطنين، واصفينها بأنها مطالب مشروعة، منددين في الوقت نفسه بأساليب العنف التي تنتهجها سلطات الإقليم ضد المتظاهرين. وبتصريحات المسؤولين التي تتهدم كرد سوريا بالوقوف خلف تلك الاحتجاجات.

(إ)

ANHA