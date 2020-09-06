شبيبة PYD   في لبنان تعلن دعمها لمقاومة حفتانين

أصدر شبيبة حزب الاتحاد الديمقراطي في العاصمة اللبنانية بيروت، بيانًا اليوم، لدعم مقاومة حفتانين والتنديد بهجمات الاحتلال التركي على جغرافية كردستان.

البيان قرئ خلال تجمع لعدد من أعضاء الشبيبة، من قبل العضوة كوثر حسين وجاء في نصه:

"باسم الشبيبة في لبنان ندين ونستنكر الجرائم المنافية للأخلاق والإنسان التي ترتكب بحق المرأة والأطفال بشكل عام، وخاصة في زمن الحروب على مدى التاريخ إلى يومنا هذا.

وفي ظل الأزمة التي تمر بها سوريا عامة، والمناطق المحتلة خاصة من قبل الاحتلال التركي ومرتزقته من الفصائل الإرهابية المسلحة، حيث سياسة الإبادة والتطهير العرقي وتتريك المناطق مستمرة بوحشية، بهدف التغيير الديمغرافي، وبكافة الأساليب الممنهجة من خطف وتعذيب الأطفال الأبرياء واغتصاب النساء وتعنيفهن جنسيًّا.

وكل هذا ليس إلا إهانة بحق المجتمع والإنسانية جمعاء، متمثلة بالجرائم المرتكبة مؤخرًا بحق النساء على ذلك مقاومة المحامية الحقوقية (إيبرو تيمتك) شهيدة الحرية والعدالة في سجون الفاشية العثمانية.

إن مقاومة حفتانين ستنتصر وستسقط الخيانة والفاشية التركية، إننا في حركة الشبيبة في لبنان ندين ونستنكر الهجمات الوحشية لجيش الاحتلال التركي على منطقة حفتانين، وإن هذه الهجمات تهدف إلى النيل من مكتسبات الشعب الكردي وشعوب المنطقة.

وإن الدولة التركية تهاجم جميع أجزاء كردستان، لكن قوات الدفاع الشعبي في كردستان وخاصة في منطقة حفتانين تبدي مقاومة تاريخية لإفشال المخططات التركية.

وإن هدف تركيا زرع الفتنة بين شعوب المنطقة عن طريق أتباعها الخونة، وكسر إرادة الشعوب والشعب الكردي خاصةً.

ونناشد جميع المنظمات العالمية والحقوقية، وخاصة منظمة حماية حقوق الطفل (اليونيسيف) والأمم المتحدة والمجتمع الدولي القيام بواجبهم الأخلاقي للحد من هذه الجرائم، بحماية القيم والمبادئ الإنسانية، ونعاهد أن نرفع من وتيرة نضالنا حتى تحقيق العدالة والمساواة والحرية في المجتمع.