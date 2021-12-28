شبيبة ناحية الهول يدينون الهجوم على الشبيبة في كوباني

وأدلت حركة الشبيبة الثورية السورية واتحاد المرأة الشابة في ناحية الهول التابعة لمقاطعة الحسكة شمال وشرق سوريا، ببيان إلى الرأي العام، مستنكرة الهجمات التي طالت الشبيبة والأسرة التي كانوا في منزلها أثناء القصف الجوي لدولة الاحتلال التركي.

وقرئ البيان من قبل عضو حركة الشبيبة الثورية، حسون عواد.

وجاء في مستهل البيان: "لا يزال الاحتلال التركي يواصل اعتداءاته على شمال وشرق سوريا بالقصف العشوائي، والطائرات المسيّرة، التي تستهدف المدنيين الأبرياء، ما يدل على وحشية وفاشية النظام التركي".

وتابع "اليوم يستمر العدوان التركي على كوباني، التي دحرت الإرهاب الداعشي التركي، وباتت أيقونة العالم في المقاومة والبطولة"، مبيّناً أن قصف كوباني "ما هو إلا إفلاس لسياسة النظام الفاشي التركي".

واستنكر البيان في ختامه "هجمات المحتل التركي وقتله للمدنيين الأبرياء في شمال وشرق سوريا"، وأكد "أننا مستعدون لبذل أرواحنا فداءً للمشروع الديمقراطي والدفاع عن أرضنا وشعبنا، ومستمرون في النضال حتى تحرير أرضنا من الاحتلال التركي ومرتزقته".

(ع م/س ر)

ANHA