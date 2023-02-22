شبيبة منطقة ديرك ينددون بالعزلة على القائد عبدالله أوجلان

وتجمع المئات من شبيبة كركي لكي وديرك وجل اغا وتل كوجر أمام المدخل الجنوبي لبلدة خانا سري التابعة لناحية ديرك، للمشاركة بمسيرة مشاعل تنديداً بالعزلة على القائد عبدالله أوجلان.

وحمل المشاركون صور القائد اوجلان، حيث جابت المسيرة الشارع الرئيسي للبلدة، ومن ثم تجمع المشاركون أمام مدخل البلدة.

وبعد الوقوف دقيقة الصمت اجلالا لأرواح الشهداء، القى الإداري في حركة الشبيبة الثورية السورية جكر حسن كلمة قال فيها "إن المؤامرة على قائد أوجلان تعتبر مؤامرة ضد كافة الشعب الكردستاني، لذلك هدفنا الاساسي كشبيبة ثورية هو كسر العزلة ".

وأضاف: " أننا كشبيبة واجبنا هو العمل والكفاح من اجل حرية القائد أوجلان، لأنه من خلال حرية القائد ستتحرر كافة المجتمعات المضطهدة".

وانتهت المسيرة بترديد شعار" عاشت مقاومة أوجلان".

(ك-ع/ك)

ANHA