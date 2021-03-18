شبيبة منبج: تركيا تعتم على وضع القائد في محاولة لكسر إرادة الشعوب

أصدرت حركة الشبيبة الثورية واتحاد المرأة الشابة في مدينة منبج وريفها، بياناً طالبت فيه بالكشف عن صحة القائد عبدالله أوجلان، وأوضحت في البيان أن تركيا تحاول كسر إرادة الشعوب بادعائاتها حول وضع القائد لانها تعلم أنه رمز لكل شعوب المنطقة.
الشبيبة 2021-03-18T14:11:00 منبج

البيان قرأه الرئيس المشترك لمجلس شبيبة منبج وريفها، أحمد الجميلي، بحضور أهالي قريتي المحترق والفارات، وأعضاء مجلس الشبيبة في مدينة منبج.

وأوضح البيان الهدف من اعتقال القائد عبدالله أوجلان منذ 22 عام الذي حمل الفكر الحر الديمقراطي والذي فيه خلاص  ا الشرق الاوسط  بعد أن أصبح فكر القائد نهجاً لشعوب المنطقة وفلسفته باتت تدرس في الجامعات العالمية.

وأشار البيان الى أن اعتقال القائد كان دون أدنى وجه حق، ورفض الطلبات المتكررة لزيارة محاميه وعائلته له من قبل المحاكم التركية بتوجيهات من حزب العدالة والتنمية؛ خرق صارخ للقوانين الدولية وقوانين حقوق الإنسان.

كما شدد البيان على الامم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان بالتدخل والضغط على الدولة التركية للكشف عن وضع القائد الصحي والسماح لزيارة الطاقم الطبي له  والوقوف على وضعه الصحي، إضافة لفك العزلة عنه والسماح لعائلته ومحاميه لقائه.

 (س ع/ مـ )

ANHA


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