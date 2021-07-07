شبيبة منبج: سنقف مع قواتنا ولن نسمح لأي محتل أن يدنس تراب وطننا

وقرأت الرئيسة المشتركة لحركة الشبيبة الثورية السورية في منبج وريفها هديل الحج جاسم البيان بحضور عدد من الأعضاء والإداريين في الحركة واتحاد المرأة الشابة في منبج.

ورفع الشبيبة المشاركون في إلقاء البيان لافتات كتب عليها "هلموا لحرب الحرية"، "بالشباب الصقور نحو انتصار زاغروس", وذلك في حديقة الاتحاد الرياضي وسط المدينة.

وجاء في نص البيان ما يلي:

"ندين ونستنكر كافة الهجمات الفاشية من قبل الاحتلال التركي على مناطق شمال وشرق سوريا عامة ومدينة منبج بشكل خاص ومناطق شمال العراق آفاشين وزاب ومتينا، وقصفها لمخيم مخمور,، وإن ما يرتكبه حزب العدالة والتنمية الإرهابي من انتهاكات بحق أهالينا في المناطق المحتلة من خطف ونهب وقتل في كل من عفرين والباب وجرابلس وتل أبيض ورأس العين والتغيير الديمغرافي الذي ينتهجهُ من خلال تهجير السكان الأصليين وتوطين عوائل مرتزقتها يعد من أبشع الجرائم بحق الإنسانية".

ومنذ تحرير مدينة منبج على يد قوات مجلس منبج العسكري من سواد وظلم داعش تشهد قرى مدينتي منبج قصفاً مكثفاً من قبل الاحتلال التركي ومرتزقته مستهدفة القرى الآهلة بالسكان بهدف زرع الرعب والخوف في نفوسهم وتهجيرهم وكسر إرادتهم الحرة.

أما دولة الاحتلال التركي القومية فتحاول توسيع احتلالها للمناطق السورية والعراقية، كما أنها تحاول دون كلل ضرب مشروع الأمة الديمقراطية والإدارة الذاتية أينما وجد,، هذا لأن المشروع هو خلاص لكافة شعوب الشرق الأوسط من العبودية والاستبداد الذي يمارس عليهم من كافة الدول الرأسمالية وعلى رأسها تركيا التي أصبحت مصدر الإرهاب الأول في العالم من خلال دعمها لداعش,، والآن تدعم المرتزقة الذين يعملون تحت إمرة الاحتلال التركي الذين خانوا وطنهم وباعوا أرضهم وخذلوا أهلهم من أجل المال.

ونحن كحركة الشبيبة الثورية سنزيد من وتيرة نضالنا الثوري ضد أي اعتداء يطال أرضنا وكرامتنا وحرية شعبنا وسنحافظ على مكتسبات شهدائنا الأبطال الذين قدموا الغالي والنفيس من أجل حرية أهلهم ومدينتهم.

والكل يعلم أننا أمام تحديات كبيرة في المنطقة يراد منها إركاع شعبنا وجعلهم فريسة لمخططاتهم الدنيئة ونحن بدورنا كشبيبة ثورية سنقطع عليهم هذا الطريق وهذا المخطط بوعينا وتنظيمنا واتباعنا لمشروع الأمة الديمقراطية الذي يضمن كافة حقوق مكونات شعبنا دون إقصاء لأحد.

وإننا كحركة الشبيبة الثورية في منبج وريفها نعلن انضمامنا لحملة (هلموا لحرب الحرية) ونقف صفاً واحداً مع قواتنا العسكرية للدفاع عن أهلنا ولن نسمح لأي محتل أن يدنس تراب وطننا".

واختتم البيان بترديد الشعارات التي تحيي مقاومة الشعوب الحرة وأُخوة الشعوب.

(أ ق/ج)

ANHA