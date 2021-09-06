شبيبة منبج: الدولة التركية تعتدي على كافة شعوب الشرق الأوسط

وقرأ البيان الرئيس المشترك لحركة الشبيبة الثورية في منبج أحمد الجميلي بحضور أعضاء وعضوات الشبيبة الثورية واتحاد المرأة الشابة, وذلك أمام مركز الشبيبة وسط المدينة.

وجاء في نص البيان ما يلي:

" باسم حركة الشبيبة الثورية واتحاد المرأة الشابة في منبج وريفها ندين ونستنكر كافة الاعتداءات الفاشية التركية على مناطق الدفاع المشروع ".

وأضاف البيان: "إن الدولة التركية الفاشية تقوم بهذه الاعتداءات على كافة شعوب الشرق الأوسط منذ عشرات السنين مستهدفةً الإنسان الحر في كل مكان، بالتعاون مع كافة الدول الرأسمالية من أجل استعباد الشعوب, إلا أن فكر القائد عبد الله أوجلان، الفكر الحر استطاع الوصول إلى طريق تحرير كافة الشعوب في منطقة الشرق الأوسط من الظلم والعبودية من خلال مشروع الأمة الديمقراطية .

ومن هنا من هذا المكان نعاهد قوات الدفاع المشروع( قوات الكريلا) والقائد عبد الله أوجلان والشهداء أننا لن نهدأ حتى كشف كل مخططات العدو اللاإنسانية بحق الشعوب الحرة".

وانتهت الفعالية بترديد الشعارات التي تحيي مقاومة الشعوب الحرة.

(س ع/ك)

ANHA