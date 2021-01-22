شبيبة منبج: الاحتلال التركي يستهدف الشبيبة كونهم طليعة المجتمع

حديث الشبيبة من منبج جاء في لقاءات أجرتها معهم وكالتنا، أكدوا خلالها عدم السماح لتركيا باحتلال شبر جديد من الأراضي السورية، وذلك على خلفية التصعيد التركي الأخير منذ شهرين في مناطق من شمال وشرق سوريا.

وأدان الرئيس المشترك لحركة الشبيبة الثورية في منبج وريفها، أحمد الجميلي، هجمات الاحتلال التركي الأخيرة على ناحية عين عيسى، وقال "سنقف نحن الشبيبة الثورية في منبج صفًّا واحدًا ضد هجمات الدولة التركية الفاشية".

"نرفض ممارسات الاحتلال"

وأضاف أحمد الجميلي أن "الاحتلال التركي هدفه الأول والأساسي هو إحداث التغيير الديمغرافي في المنطقة وعدم السماح للأهالي بالعيش باستقرار، ونهب خيرات هذه المناطق، لكن نحن الشبيبة نرفض هذه الممارسات".

ونوه الجميلي إلى أن الاحتلال التركي يقوم بالتركيز على ممارسة الحرب الخاصة ضد الفئة الشابة أكثر من هجماته العسكرية على الأرض، لإفراغ الشباب من مضمونهم الأساسي وتشتيت أفكارهم بالمخدرات، لافتًا إلى أن هذه الحرب الفكرية أخطر بكثير من الحروب العسكرية.

"يقع على عاتق الشباب التسلح بالوعي"

وأوضح في ختام حديثه أنه يقع على عاتق الشابات والشباب التسلح بالوعي في مواجهة هذه الأساليب التي من الممكن أن تتسبب بتدمير مجتمع كامل عن طريق استغلال الشباب.

ومن جانبها، استنكرت الرئيسة المشتركة لحركة الشبيبة الثورية في منبج وريفها، مريم شاهين، هجمات الاحتلال التركي على ناحية عين عيسى والصمت الدولي الذي يبيّن أن الدول الخارجية مؤيدة لما يحصل من عنف وتهجير للسكان في المنطقة وتتريك المناطق التي تحتلها تركيا.

'تركيا تمارس الحرب الخاصة على الشبيبة كونهم قيادة وطليعة المجتمع'

وفي معرض حديثها عن الحرب الخاصة التي تمارسها تركيا بالتوازي مع حربها العسكرية، قالت مريم إن "العدو التركي يمارس أساليب الحرب الخاصة على الفئة الشابة في المنطقة كونها قيادة وطليعة المجتمع، والهدف هو إبعاد الفئة الشابة عن ساحات الدفاع عن أراضيهم ليحتلها العدو".

"لن نسمح بقضم شبر من أرضنا"

أما الإداري في حركة الشبيبة الثورية في منبج وريفها مصطفى المصري فقال إن الشبيبة الثورية سيصدون هجمات الاحتلال التركي على مناطق شمال وشرق سوريا، وخاصة في ناحية عين عيسى، ولن يسمحوا للاحتلال بقضم شبر من أراضيهم.

(كروب/ج)