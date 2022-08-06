شبيبة منبج يؤكدون على المقاومة والوقوف مع القوات العسكرية ضد الاحتلال التركي

التظاهرة شارك فيها أعضاء وعضوات حركة الشبيبة الثورية والعشرات من أهالي مدينة منبج، وانطلقت من دوار الميزان، غرب المدينة وصولاً إلى مركز الشبيبة وسط المدينة.

وتعالت خلال التظاهرة الشعارات التي تحيي المقاومة وتندد بهجمات الاحتلال التركي.

وبعد توقف التظاهرة أمام مركز الشبيبة، ألقى الرئيس المشترك لحركة الشبيبة الثورية السورية في منبج أحمد الجميلي كلمة قال فيها: " ندين ونستنكر هجمات الاحتلال التركي على مناطقنا، الاحتلال يتعمد استهداف الشعوب بالمسيرات وهذا دليل على فشل مخططاته الاحتلالية ضدنا".

وتابع: "الدولة التركية تستهدف مناطقنا منذ تحريرها من رجس الإرهاب الداعشي وتريد النيل من مكتسبات الشهداء الذين ضحوا لدحر الإرهاب".

الجميلي أكد على المقاومة والوقوف مع القوات العسكرية ضد الاحتلال التركي "سنقف مع قواتنا العسكرية صفاً واحداً وفي خندق واحد للدفاع عن أرضنا ومناطقنا".

واختتمت المسيرة بترديد المشاركين شعارات ترفض الاحتلال التركي وتحيي المقاومة وتمجد الشهداء.

(س ع/سـ)

ANHA