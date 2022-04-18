شبيبة منبج وتجمع نساء زنوبيا: سيهزم الاحتلال التركي شر هزيمة كما في غاري

بمشاركة أعضاء حركة الشبيبة الثورية السورية وتجمع نساء زنوبيا في مدينة منبج وريفها، ألقي البيان في الملعب السداسي وسط المدينة، وقرئ من قبل الرئيس المشترك لحركة الشبيبة الثورية السورية ي في منبج، أحمد الجميلي.

وقال البيان: "باسم حركة الشبيبة الثورة وتجمع نساء زنوبيا في منبج وريفها، ندين ونستنكر هجمات الدولة التركية الفاشية بمساعدة الحزب الديمقراطي الكردستاني، على قوات الدفاع الشعبي في (زاب)".

وتابع "هذا الهجمات تأتي بشكل متتالي على رفاقنا الكريلا من قبل الفاشيين، وكل هذا لأجل مشروع الأمة الديمقراطية وأخوة الشعوب، والذي يضمن حرية المجتمع وتخليصه من الظلم والعبودية والاضطهاد".

وأشار البيان إلى أن هدف هذه الهجمات هو كسر إرادة الإنسان الحر، "ولكن بفضل فكر القائد عبد الله أوجلان الذي زرع الإرادة والقوة في نفوسنا، سيهزمون شر هزيمة كما تمت هزيمتهم في غاري، وأن كل هجماتهم العدوانية لن تزيدنا إلا إصراراً على النصر".

لافتاً إلى أن "الدول الرأسمالية تدّعي أن حزب العمال الكردستاني حزب إرهابي، وكل هذا لأنه وبفكر القائد عبد الله أوجلان يسعى إلى تحرير الشعوب من أنظمة السلطة والحداثة الرأسمالية، التي تقتل الشعوب بشكل مستمر".

في ختامه وجه البيان رسالة للعالم أجمع، بالقول: "إن مَن يقتل الشعوب هو الإرهابي، ومن يدافع عن حق الشعوب مثل حزب العمال الكردستاني، يجب أن يتم دعمهم وتكريمهم من قبل كل الشعوب الساعية للحرية"، وعاهد القائد عبد الله أوجلان والكريلا، بالاستمرار في النضال على نهج الأمة الديمقراطية وأخوة الشعوب ضد الدولة التركية الفاشية ومرتزقتها.

(ش س/ د)

ANHA