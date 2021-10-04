شبيبة منبج تستنكر ممارسات الحزب الديمقراطي الكردستاني

وتجمع ممثلين عن حركة الشبيبة الثورية السورية واتحاد المرأة الشابة امام مبنى حركة الشبيبة وسط المدينة، حيث بيان مشترك من قبل الرئيس المشترك لحركة الشبيبة في منبج وريفها أحمد الجميلي.

البيان استنكر ما وصفه بـ "خيانة الحزب الديمقراطي الكردستاني في شنكال ونقول لهم ان استمراركم في الخيانة لن يقلل من ارادة اهالينا في شنكال, وأن خيانتكم وعملكم كمرتزقة تخدم اجندات الدولة الفاشية التركية التي تسعى منذ عشرات السنين لقتل الانسان الحر اينما وجد".

وأضاف البيان "إننا في حركة الشبيبة الثورية واتحاد المرأة الشابة في منبج وريفها لن نقف مكتوفي الايدي امام هذه الاعتداءات على اهالينا في شنكال واننا نعاهدهم أن نكون يداً واحدة مع الادارة الذاتية في شنكال ضد كافة اشكال الظلم والخيانة والعمالة التي يقوم بها الحزب الكردستاني الخائن للشعب والارض واصبح عنوان للارتزاق والخيانة."

وانتهى التجمع بترديد الشعارات التي تحيي المقاومة.

(أ ق/ك)

ANHA