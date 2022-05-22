شبيبة مخيم نوروز يشاركون في فعالية خيمة المقاومة

وتجمع شبيبة مخيم نوروز في مركز الشهيد باور لحركة الشبيبة الثورية السورية وتوجهوا في مسيرة إلى "خيمة المقاومة" في مدينة ديرك حاملين المشاعل وسط تريد الشعارات التي تحيي مقاومة الكريلا.

واستقبل المشاركون في المسيرة من قبل أهالي ديرك والمناوبين في خيمة الكرامة.

وبعد الوقوف دقيقة صمت، ألقت الإدارية في مؤتمر ستار في ديرك فاطمة سليمان كلمة رحبت فيها بالشباب الذين انضموا إلى خيمة المقاومة لدعم ومساندة قوات الكريلا في نضالهم ومقاومتهم ضد الفاشية التركية ومخططاتها ضد الشعب الكردي.

واستنكرت فاطمة صمت المنظمات الدولية ومنظمات حقوق الإنسان حيال العزلة المفروضة على القائد وهجمات الفاشية التركية على مناطق شمال وشرق سوريا واستخدامها الأسلحة الكيماوية المحرمة دولياً ضد قوات الكريلا.

وبعدها عرض سنفزيون عن نضال ومقاومة الكريلا في آفا شين وزاب.

هذا ومن المقرر أن يتوافد يوم غد الاثنين أهالي ناحية كركي لكي إلى خيمة المقاومة.

(ع-ع/ك)

ANHA