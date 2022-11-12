شبيبة مجلس عوائل الشهداء يخرجون في مظاهرة للتنديد بالعزلة ويعلنون النفير العام

انطلقت المظاهرة التي شارك فيها المئات من شبيبة مجلس عوائل الشهداء في إقليم الفرات من جسر قرقوزاق، جنوب مدينة كوباني إلى حديقة القائد أوجلان على الضفة الشرقية لنهر الفرات في جنوب غرب المدينة.

حمل المتظاهرون صور القائد أوجلان وصور شهداء الكريلا الذين استشهدوا نتيجة استهدافهم بالقصف الكيماوي من قبل جيش الاحتلال التركي في مناطق الدفاع المشروع، مرددين "الموت للقاتل أردوغان"، "الخزي والعار للمجتمع الدولي"، "الحرية للقائد أوجلان".

وبعد وصولهم إلى حديقة القائد أوجلان، وقفوا دقيقة صمت؛ استذكاراً لأرواح الشهداء، تلاه مقطع صوتي مسجل للقائد أوجلان، تحدث فيه عن السياسات التي تفرضها الأنظمة الفاشية على الشعوب، ودور الكريلا في الوقوف بوجه السلطات التركية الفاشية، ودور الشبيبة في الحرب المصيرية التي تدور رحاها في كردستان.

ليلقي بعدها الإداري في مجلس الشبيبة في مجلس عوائل الشهداء بإقليم الفرات، حجي آغاسي، كلمة أكد فيها أن شبيبة مجلس عوائل شهداء لن يهدأ لهم بال، حتى يحرروا القائد أوجلان جسدياً، وسوف يرفعون من وتيرة النضال في وجه الفاشية التركية، ولن يتراجعوا حتى تحقيق هدفهم.

وفي ختام حديثه، قال آغاسي "نحن شبيبة مجلس عوائل الشهداء نعلن النفير العام بدءاً من اليوم، لرفع وتيرة النضال والانضمام إلى مقاومة الكريلا، والقيام بفعاليات حتى تحرير القائد أوجلان جسدياً".

وانتهت المظاهرة على وقع الهتافات الثورية "لا حياة بدون القائد عبد الله أوجلان".

(ن ك/د)

ANHA