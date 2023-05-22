شبيبة مدينة الطبقة يطلقون حملةً توعوية من مخاطر المخدرات

وجاء الإعلان عن حملة "لا للمخدرات" اليوم الإثنين، عبر بيان، حضره عدد من أعضاء وعضوات لجنة الشباب والرياضة في الطبقة وحركة الشبيبة الثورية السورية واتحاد المرأة الشابة.

وقرئ البيان من أمام مركز الاتحاد الرياضي في الطبقة، من قبل الرئيس المشترك للجنة الشباب والرياضة، محمود اليتيم، وجاء في مستهله:

"ما زالت الحرب الخاصة تعصف بشبابنا وتحاول تدمير مستقبلهم، وتهدف إلى إفراغ فئة الشباب من طاقاتهم وجعلهم عرضة الجهل والفشل وعاجزين عن الإبداع والعمل".

وأضاف البيان "بسبب موقع مناطق الإدارة الذاتية المحاذي مع كل من حكومة دمشق من جهة والدولة التركية المحتلة والمناطق التي تحتلها من جهة أخرى، جعلها هدفاً ممنهجاً لحربهم الخاصة".

لافتاً أنه "في الفترة الأخيرة استطاعت قوى الأمن الداخلي في شمال وشرق سوريا القبض على عدد من مهربي ومروجي المواد المخدرة ومصادرة كميات كبيرة منها".

وأضاف "خطر هذه المخدرات لا ينتهي عند حماية الحدود وتشديد القبضة الأمنية، بل لا بد من إطلاق حملات توعوية وإرشادية للحماية من أخطارها وأضرارها على المجتمع".

وأعلن البيان أن لجنة الشباب والرياضة، وبتوجيه من الإدارة المدنية الديمقراطية في منطقة الطبقة، أطلقت حملتها ضد آفة المخدرات، تحت شعار "لا للمخدرات".

مؤكداً في ختامه، أن حملة "لا للمخدرات" مستمرة حتى تحقيق أهدافها، عبر تنظيم عدد من الندوات الحوارية والصحية، وتوزيع بروشورات إرشادية توضح خطر المخدرات.

(ع ص/خ)

ANHA