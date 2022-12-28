شبيبة كوباني  يعبرون عن تضامنهم مع مقاومة الكريلا بوجه الهجمات الكيماوية التركية

حديث شبيبة مقاطعة كوباني لوكالتنا، جاء بعد إصدار المركز العام لقوات الدفاع الشعبي بيانا أعلن فيه استشهاد 11 مقاتلاً ومقاتلة بهجوم كيماوي لجيش الاحتلال التركي على زاب.

الشاب محمد شبلي قال "دولة الاحتلال التركي فشلت في مناطق الدفاع المشروع، وتكبدت خسائر فادحة في الأرواح والعتاد ولم يبقَ أمامها سوى استخدام الأسلحة الكيماوية المحرمة دولياً ضد قوات الكريلا، ولكنها أيضاً ستفشل، فإرادة مقاتلي الكريلا أقوى من أسلحة دولة الاحتلال التركي".

وتابع "قوات الكريلا صاحبة حق، وصاحبة قضية لشعب مضطهد، وستنتصر في النهاية".

تواجه الأسلحة الكيماوية في سبيل أمننا

بدوره، أشار الشاب حسن مصطفى، أن قوات الكريلا تواجه الأسلحة الكيماوية في سبيل أمننا واستقرارنا، مؤكداً "وقوف شبيبة كوباني مع قوات الكريلا حتى آخر رمق".

وأضاف "حرب دولة الاحتلال التركي على شعب المنطقة باتت مفتوحة، وليست فقط في مناطق الدفاع المشروع، فاليوم تفرض عزلة على القائد عبد الله أوجلان؛ بهدف قطع الصلة بينه وبين الشعب، ولكنها ستفشل لأن الفكر الحر للقائد يقود شعب المنطقة نحو درب المجد بسواعد قوات الكريلا".

أما الشاب أشرف علو، فأكد أن "النصر سيكون للكريلا، والهزائم المتكررة لدولة الاحتلال التركي في مناطق الدفاع المشروع توحي بأن نصراً كبيراً سيتحقق لشعب المنطقة على يد قوات الكريلا في جبال كردستان".

وتابع "قوات الكريلا لا تتحمل رؤية شعبها مضطهداً ومظلوماً، وكلنا خلف قواتنا وسنساندها حتى ندحر جيش دولة الاحتلال التركي".

(ن ك/د)

ANHA