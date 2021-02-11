شبيبة كوباني: نرفض الهجوم على غاري ونؤكد استعدادنا لمساندة المقاومة

تتوالى ردود الفعل الشعبية الرافضة للهجمات التركية على المناطق الكردية في أرجاء كردستان، لا سيما أن هذه الهجمات تتزامن مع نهوض فكري وثوري تشهده الساحة الكردية على المستوى الإجمالي.

وبدأت تركيا منذ الساعات الأولى من صباح يوم أمس، هجومًا على منطقة غاري جنوب كردستان، إذ شنت طائرات مروحية وحربية تابعة للاحتلال التركي غارات على المنطقة، إضافة إلى تنفيذ عمليات إنزال جوي، فيما تتصدى قوات الدفاع الشعبي الكريلا للعدوان التركي.

ويأتي الهجوم التركي وسط صمت حكومة إقليم كردستان والحكومة العراقية، الأمر الذي لاقى سخطًا في الأوساط الشعبية والسياسية الكردية، في وقت تكثف فيه الأحزاب السياسية الكردية المساعي للوصول إلى حل للقضية الكردية، ولملمة شتات البيت الكردي.

'هدف الاحتلال التركي إنهاء وجود الكرد′

نيروز بوزان، شابة من كوباني، قالت "إن الاحتلال التركي يريد إنهاء وجود الكرد بهذه الهجمات، وعلى شعبنا أن يعي ذلك، ويكون قادرًا على مواجهته، ولن يحصل ذلك بغير الوحدة والتكاتف".

وأضافت "على المجتمع الدولي أن يتحرك لوضع حدّ لهذه الهجمات، فنحن اليوم نعيش في عصر الحريات، ولكننا نرى أن المجتمع الدولي يتصرف على عكس المبادئ الأخلاقية المتعارف عليها".

وفي سياق متصل، أعرب أحمد درويش عن رفضه للهجمات التي تشنها تركيا على المناطق الكردية، وقال إن "هذه الهجمات تأتي وسط صمت القيادة الكردية في إقليم كردستان، ونحن نرفضها وندينها بأشد العبارات".

وتابع درويش قائلًا "اليوم يسعى الشعب الكردي، وفي كافة أرجاء العالم، إلى نيل حريته، ونضاله من أجل ذلك أصبح معروفًا للعالم كله".

وشدد على ضرورة توحيد الكرد لصفوفهم وتصعيد النضال السياسي والعسكري للوقوف في وجه الأطماع المعادية لهم ولقوات الدفاع الشعبي التي تقاتل من أجل أهداف كردستانية.

ومن جانبه، قال محمد محمود " تركيا ليست عدوتنا الوحيدة الآن، بل إن كل من يشارك في القضاء على الحراك الكردي بالتعاون معها هو عدونا أيضًا".

وناشد محمد المجتمع الكردستاني والشبيبة الكردية الوقوف في وجه هذه الهجمات، وتصعيد النضال وعدم الرضوخ للمؤامرات التي تحاك ضد الشعب الكردي.

ويشار إلى أن تركيا فتحت أكثر من جبهة حرب ضد الكرد سواء في جنوب كردستان أو في روج آفا أو في الداخل التركي، حيث تمارس السلطات قمعًا للسياسيين والمثقفين والشخصيات الكردية البارزة.

(س ع/ج)

ANHA