شبيبة كوباني: كما هزمنا داعش سنهزم تركيا ومرتزقتها

وجاء حديث الشبيبة أثناء مشاركتهم في مسيرة راجلة نظمتها حركة الشبيبة الثورية السورية في مقاطعة كوباني لاستنكار الهجمات التركية على المنطقة.

وفي هذا السياق قالت الشابة بروين خليل من مدينة كوباني إن "الدولة التركية تشن هجماتها على المنطقة محاولة احتلال مناطقنا"، وأضافت "ونحن كشبيبة لن نسمح للاحتلال التركي باحتلال أرضنا وسنناضل في وجه الهجمات التركية".

وأكدت بروين أنهم مستعدون للانضمام إلى جبهات القتال وأن مدينة كوباني بشكل خاص ستكسر شوكة الاحتلال التركي كما كسرت شوكة داعش.

وعاهدت في ختام حديثها على مواصلة النضال حتى النصر وأنهم سيستمرون بدعم مقاومة الكريلا حتى آخر قطرة دم في أجسادهم.

وبدوره قال مصطفى محمد صديق إن "الدولة التركية ولأنها ترى في نصر مقاومة كوباني هزيمة لها، تحاول احتلال المدينة التي أصبحت رمز المقاومة في العالم، لذا تستهدف المدنيين العزل في كوباني".

وأضاف مصطفى صديق قائلاً: "نحن كشعب وشبيبة كوباني سائرون على فكر وفلسفة القائد عبد الله أوجلان ومستعدون دائماً لمواجهة أي هجوم من قبل الاحتلال التركي وسيكون ردنا قاسياً".

واختتم مصطفى حديثه قائلاً: "لأن شعب كوباني منظم منذ بداية تأسيس حركة حرية كردستان وذو إرادة قوية وهم يثقون بفكر وفلسفة القائد وبقدرتهم على مقاومة الاحتلال التركي ومرتزقته، وكما ضحوا من قبل وهزموا داعش سيهزمون تركيا ومرتزقتها".

ومن جانبه قال الشاب أحمد درويش إن "الدولة التركية الفاشية تشن الهجمات على مناطق مختلفة من كردستان سواء على جبال كردستان بالأسلحة الكيميائية أو بالطائرات المسيرة بالإضافة إلى توجيه التهديدات للمنطقة والهدف منها إبادة الشعب الكردي في كل مكان".

ومؤكداً على مواصلة المقاومة بالقول: "إذا بقي منا شاب واحد فقط من مدينة كوباني فلن ندع الاحتلال التركي يدوس أرضنا ويدنسها وسنقوم بكل ما يقع على عاتقنا، فمهما حاول فلن يستطيع احتلال شبر من مناطقنا".

(ل)

ANHA