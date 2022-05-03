شبيبة كوباني يتظاهرون ضد هجمات الجيش العراقي على شنكال

واجتمع العشرات من الشباب في ساحة المرأة الحرة في مدينة كوباني، للمشاركة في تظاهرة ضد هجمات الجيش العراقي على شنكال. وخلال التجمع وقبل انطلاق التظاهرة ألقت الرئيسة المشتركة لهيئة الشباب والرياضة في إقليم الفرات خوناف خليل كلمة قالت فيها إن الجيش العراقي يحاصر شنكال منذ يومين ويهاجمها بهدف إبادة الشعب الكردي.

وأضافت خوناف خليل "الهجمات التي انطلقت قبل يومين هدفها احتلال شنكال، لكننا اليوم وباجتماعنا هنا نظهر موقفنا للعالم أجمع بأن الهجمات التي تتعرض لها شنكال من الجيش العراقي وبدعم الحزب الديمقراطي الكردستاني وعائلة البرزاني خاصة وبمباركة من دولة الاحتلال التركي، لن تستطيع كسر إرادة هذا الشعب وإخراجه من المنطقة".

وتساءلت "أين كان الجيش العراقي وعائلة البرزاني عندما هاجم داعش شنكال؟ حينها لم يكن هنالك أحد".

وناشدت الرئيسة المشتركة لهيئة الشباب والرياضة في ختام حديثها الشبيبة في أجزاء كردستان الأربعة للانتفاض دعما لشنكال والانضمام للنفير العام الذي أعلنته الشبيبة نصرة لشنكال، من أجل الدفاع عنها.

ثم انطلق المتظاهرون من ساحة المرأة الحرة صوب ساحة الشهيد عكيد مرورا بساحة الحرية، رافعين لافتات كتب عليها "ضد الخيانة والاحتلال هلم بنا إلى حرب الحرية"، "في عام الانتصار، هلموا لمعركة الحرية" حيث انتهت التظاهرة بالشعارات التي تندد بالهجمات التي تستهدف شنكال.

وتأتي هذه التظاهرة في سياق ردود الفعل المنددة بالهجمات التي يشنها الجيش العراقي على شنكال منذ يومين، بدعم من الحزب الديمقراطي الكردستاني ومباركة تركيا، إذ لاقت هذه الهجمات سخطا وإدانة كردستانية وعالمية واسعة.

(ج م/ك)

ANHA