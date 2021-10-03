شبيبة كوباني يطالبون بالكشف الفوري عن قتلة الشهيد شكري سرحد وتقديمهم للعدالة

مضى أكثر من أسبوعين، ولا تزال تفاصيل الجريمة الشنيعة التي ارتكبت في مدينة السليمانية في باشور كردستان مبهمة، والتي راح ضحيتها غدراً الشهيد المعروف شكري سرحد (ياسين بولوت).

ولاقت هذه الجريمة صدى واسعاً كون الشهيد شكري سرحد ذهب وارتفع صوت الكرد مطالبين حكومة باشور بالكشف الفوري عن هوية القاتل وتقديمه للعدالة، ومنهم شبيبة مقاطعة كوباني، الذين عبّروا عن طريق وكالتنا عن غضبهم حيال ما جرى في السليمانية.

الشاب محمد محمود قال: "الشهيد شكري سرحد تعرض للاغتيال على يد عملاء دولة الاحتلال التركي بالتعاون مع الحزب الديمقراطي الكردستاني، وهذه ليست أول عملية يقومان بها بالتنسيق فيما بينهما".

وحمّل محمد محمود الحزب الديمقراطي الكردستاني مسؤولية اغتيال المناضل شكري سرحد؛ لأنه يتحكم بزمام الأمور في باشور كردستان، وعاهد بالسير على خطا الشهيد شكري سرحد حتى تحقيق الحرية، مؤكداً أن دولة الاحتلال مهما فعلت فلن تنال من إرادتهم.

أما الشابة آرين بوزان فطالبت من حكومة باشور كردستان، الكشف عن هوية قاتل الشهيد شكري سرحد، لأن هذه العملية ليست عملية عادية ، وقالت: "لو صمتنا على هذه الجريمة فسوف تتكرر عمليات الاغتيال بحق مناضلينا".

وأضافت: "الشهيد شكري سرحد كان يتلقّى العلاج في السليمانية، لكنه تعرض لهجوم مسلح من قبل الاستخبارات التركية. وعلى الشعب الكردي التوحّد في وجه الخونة ويكون صفاً واحداً، ويقف في وجه كل من يدعم عمليات هذه الاغتيالات، لأن القضية الكردية تقع على عاتق جميع الكرد".

وبدوره، قال الشاب محمد الشبلي: "إن عملية اغتيال الشهيد شكري سرحد كانت عملاً إجرامياً بحق مناضل كبير، ونحن صدمنا خبر اغتياله، لأنه خسارة كبيرة للكرد كونه من رواد الشعب الكردي".

وأشار محمد شبلي إلى أن "اغتيال المناضل شكري سرحد كان على يد عملاء دولة الاحتلال التركي بالتنسيق مع الحزب الديمقراطي الكردستاني، وكل من لا يخدم القضية الكردية فهو خائن، وما يحصل في باشور كردستان تعدّى مرحلة الخيانة".

(ن ك/ج)

ANHA