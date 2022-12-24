جاء حديث شبيبة مجلس عوائل الشهداء في إقليم الفرات في وقت تفرض فيه حكومة دمشق، منذ شهر آب الماضي حصاراً خانقاً على مقاطعة الشهباء وحييّ الشيخ مقصود والأشرفية في حلب، وتمنع دخول المواد الأساسية إليها.

'كل شيء متوقع من النظام السوري'

وقال الشاب، حجي غول آغاسي، "يفرض النظام السوري مرة أخرى، الحصار على حيّي الشيخ مقصود والأشرفية ويقطع المؤن عن الأهالي ويتسبب بأزمة إنسانية، وهذا شيء منافٍ لكل القوانين الإنسانية، فاليوم أصبح مئات المرضى بلا أدوية في المستشفيات".

وندد حجي بسياسة الحصار التي تنتهجها حكومة دمشق، قائلاً "كل شيء متوقع من النظام السوري، فمن يلتزم الصمت؛ حيال هجمات دولة الاحتلال التركي على شمال وشرق سوريا، من الطبيعي أن يقطع عن شعبه الأدوية أيضاً".

'نحن على استعداد تام لكسر الحصار'

بدورها، قالت الشابة روجين مسلم "هناك تنسيق بين دولة الاحتلال التركي والنظام السوري في الحرب التي تمارس على شعب المنطقة، حيث تبيد دولة الاحتلال التركي شعب المنطقة بكافة السبل من جهة، ومن جهة أخرى يفرض النظام السوري حرب الحصار عليه، ويمنع دخول المواد الغذائية والأدوية إليه في حيّي الشيخ مقصود والأشرفية ومقاطعة الشهباء متجاهلاً الأزمة الإنسانية التي تسبّب بها".

وأضافت: "بدلاً من أن يقوم النظام بحماية شعبه وتوفير الأدوية له داخل المدن؛ يتسبب بأزمة إنسانية، ويفاقم ويزداد معاناة المرضى".

أما، الشابة زين أحمد فأكدت "بات معروفاً للجميع، مَنْ يدافع عن الأراضي السورية ويحمي شعبها وجغرافيتها من الاحتلال، ومن يتسبب بتشريده، مرة أخرى يثبت النظام السوري بأنه لم يتخلّ عن عقليته ويحاول تشريد السوريين عبر الحصار المفروض".

وطالبت زين في ختام حديثها، حكومة دمشق برفع الحصار فوراً عن الأحياء المحاصرة، مؤكدة "نحن شبيبة مجلس عوائل الشهداء، على استعداد تام لفعل أي شيء من أجل كسر الحصار المفروض ومساندة الشعب في حيّي الشيخ مقصود والأشرفية ومقاطعة الشهباء".

(ن ك/د)

ANHA