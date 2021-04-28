شبيبة كوباني يخرجون في مسيرة بالمشاعل دعماً لمقاومة الكريلا

نظمت حركة الشبيبة الثورية السورية بالتنسيق مع اتحاد المرأة الشابة في إقليم الفرات مسيرة بالمشاعل تضامناً مع مقاومة جبال زاب ومتينا وآفاشين.

وتهاجم دولة الاحتلال التركي مناطق زاب، آفاشين، ومتينا في مناطق الدفاع المشروع بهدف احتلالها فيما تواجه بمقاومة بطولية من قبل قوات الدفاع الشعبي.

وتنديداً بهجمات دولة الاحتلال التركي على مناطق الدفاع المشروع ودعماً لمقاومة الكريلا، انطلقت مساء اليوم مسيرة من أمام مركز الشبيبة الثورية "مركز الشهيد باور" في مدينة كوباني وصولاً لساحة المرأة الحرة في المدينة.

وشارك العشرات من الشبان والشابات في المسيرة حاملين المشاعل وأعلام الشبيبة الثورية، وسط ترديد الشعارات التي تحيّي مقاومة الجبال.

وبعد الوصول إلى ساحة المرأة الحرة ألقى الإداري في حركة الشبيبة الثورية السورية في إقليم الفرات محمد محمود كلمة أكد على دعمهم لمقاومة الكيريلا، واستعدادهم كشبيبة للعمل وفق النفير العام الذي أعلنوه لمساندة مقاومة الكيريلا حتى النصر.

(م عل)

ANHA