شبيبة كوباني يدعمون اعتصام سيمالكا ويطالبون الديمقراطي الكردستاني بتسليم جثامين الشهداء

وتستمر فعاليات خيمة الاعتصام المفتوح التي نصبها أهالي إقليم الجزيرة منذ الـ 5 من تشرين الأول/أكتوبر الجاري في ساحة معبر سيمالكا الحدودي مع باشور كردستان وذلك لمطالبة الحزب الديمقراطي الكردستاني بتسليم جثامين شهداء الكريلا الذين استشهدوا في منطقة خليفان.

عدد من شبيبة مدينة كوباني أكدوا دعمهم للمعتصمين في سيمالكا، وطالبوا الديمقراطي الكردستاني بتسليم جثامين الشهداء، إذ يقول الرئيس المشترك لحركة الشبيبة الثورية السورية في إقليم الفرات، محمد محمود: "نرى بأن الدولة التركية تستغل الحزب الديمقراطي الكردستاني في استهداف قوات الكريلا وهذا يبرز خيانة الديمقراطي الكردستاني وغدره".

وتابع محمد محمود حديثه بالقول: "استهدفت تركيا جبال كردستان بالأسلحة الكيميائية دون ردة فعل من الحزب الديمقراطي الكردستاني الذي يبرز خيانته للقضية الكردية من خلال صمته وتعاونه مع الدولة التركية".

وشدد محمود على أنه "بمقاومة قوات الكريلا لأجل حرية أجزاء كردستان الأربعة وبدعم شعوب المنطقة لهذه المقاومة، فشلت كل ممارسات دولة الاحتلال التركي وتكبدت خسائر فادحة في العدد والعتاد".

وأنهى حديثه بالقول "ندعم المعتصمين في خيمة الاعتصام المفتوحة وسنزيد من وتيرة النضال حتى الحصول على جثامين شهدائنا".

أما الإداري في حركة الشبيبة الثورية السورية في إقليم الفرات، مظلوم حمو، فقال: "ما يمارسه الحزب الديمقراطي الكردستاني بحق شعوب المنطقة وقوات الكريلا يخدم مصالح الدولة التركية في المنطقة ويساعدها في تحقيق مآربها".

وأوضح مظلوم حمو بأنهم في حركة الشبيبة يدعمون فعاليات خيمة الاعتصام المقامة على الحدود الفاصلة بين روج آفا وباشور كردستان في معبر سيمالكا، ويضمون صوتهم إلى صوت ذوي الشهداء.

وأضاف "يجب على الديمقراطي الكردستاني الكف عن ممارسته وخيانته تجاه الشعب الكردي وتسليم جثامين الشهداء لذويهم، وكفى لإراقة الدماء الكردية بيد الكرد أنفسهم خدمةً للمصالح التركية في المنطقة".

عضو حركة الشبيبة، حمودة شبلي، يقول بأنه "يجب على الحزب الديمقراطي الكردستاني تسليم جثامين مقاتلي الكريلا الذين تم استهدافهم خلال كمين لأيادي الغدر والخيانة في جبال كردستان إلى ذويهم".

ووجه شبلي رسالة إلى الديمقراطي الكردستاني، ودعاه للكف عن انتهاج الخيانة والغدر، مؤكداً بأنهم كشبيبة سيزيدون من وتيرة النضال والمقاومة لأنه لا سبيل سوى المقاومة والنضال لنيل الحرية.

وكانت قوات الديمقراطي الكردستاني قد استهدفت خلال كمين 7 من مقاتلي ومقاتلات الكريلا في الـ 28-29 من آب/أغسطس الماضي، استشهد على إثرها 5 من المقاتلين فيما أسر مقاتل سادس مصاب ونجا المقاتل السابع، بحسب بيان صدر عن المركز الإعلامي لقوات الدفاع الشعبي.

(ج)

ANHA