شبيبة كوباني وحلب يؤكدون وقوفهم مع الكريلا في مواجهة الاحتلال التركي

ويشن جيش الاحتلال التركي منذ 23 نيسان/ أبريل المنصرم، هجمات إبادة واحتلال على باشور كردستان، مستخدمًا خلالها الأسلحة المحرمة دوليًّا، فيما يبدي مقاتلو الكريلا مقاومة بطولية في وجه جيش الاحتلال.

ويوم أمس قصفت طائرة مُسيّرة تابعة للاحتلال التركي مخيم مخمور في باشور كردستان، ما أسفر عن فقدان ثلاثة مدنيين لحياتهم وإصابة اثنين آخرين بجروح، حسبما نقلت وسائل إعلامية.

كما استهدف جيش الاحتلال التركي ومرتزقته يوم أمس قرى ناحية شيراوا بعشرات القذائف المدفعية، مما أسفر عن فقدان الطفلة زينب حسين إبراهيم لحياتها وإصابة والدها وشقيقها.

واستنكرت منظمات للشبيبة هذه الهجمات والاستهدافات، وفي هذا الصدد أدلت حركة الشبيبة الثورية السورية واتحاد المرأة الشابة، ببيان من ساحة الشهيد عكيد في مدينة كوباني، قرأه الرئيس المشترك لحركة الشبيبة الثورية في إقليم الفرات محمد محمود، باللغة الكردية، بحضور العشرات من الشبان والشابات وأعضاء من مجلس عوائل الشهداء.

كما أدلى اتحاد المرأة الشابة في حلب ببيان من أمام مركزه في القسم الشرقي من حي الشيخ مقصود، قرأته عضوة اتحاد المرأة الشابة نسرين جعفر، بحضور العشرات من العضوات.

وجاء في البيان الأول "باسم حركة الشبيبة الثورية السورية واتحاد المرأة الشابة في إقليم الفرات ندين ونستنكر هجمات الاحتلال التركي على مناطق الدفاع المشروع زاب ومتينا وآفاشين ومخيم مخمور".

وأشار إلى أن "دولة الاحتلال التركي عندما هُزمت في حفتانين بدأت بالهجوم على غاري وعندما فشلت أيضًا لجأت إلى زاب ومتينا وآفاشين وهناك أيضًا تلفظ أنفاسها الأخيرة، ودولة الاحتلال التركية وبمساعدة عائلة البرزاني تقوم بقصف مخيم مخمور"، مؤكدًا أن "الاحتلال التركي نفذ هجومًا على البيشمركة، وعائلة البرزاني تخون شعبها ومقاتليها وتدعي أن قوات الكريلا هي من هاجمت مقاتليها".

وفي ختام البيان، أكدت حركة الشبيبة الثورية السورية واتحاد المرأة الشابة في إقليم الفرات على وقوفهما مع قوات الكريلا واستعدادهما للقيام بكل ما يتطلب منهم على جميع الصعد.

فيما جاء في مستهل البيان الثاني "نحن في اتحاد المرأة الشابة في حلب ندين ونستنكر الهجمات التي يشنها الاحتلال التركي على ناحية شيراوا بعفرين، فكما نعلم وخلال الشهرين الماضيين استهدفت الدولة الفاشية التركية مناطق الدفاع المشروع، ومستمرة ي هجماتها إلى هذا اليوم".

وأشار إلى أنهم "يشنون هجماتهم على مناطق الدفاع المشروع بهدف إضعاف إرادة الشعوب والقضاء على الاقتصاد والبنية التحتية للمنطقة، وفتح طريق لهجماتها على مناطق شمال وشرق سوريا، كما أن هذه الهجمات تستهدف بالدرجة الأولى القائد آبو وشعب المنطقة وأخوة الشعوب".

وتابع "تم استهداف قرية (كلوتيه) التابعة لناحية شيراوا ضمن الهجمات المستمرة على قرى ناحية شيراوا التابعة لعفرين، حيث استشهدت زينب حسين إبراهيم نتيجة القصف التركي على القرية".

واختتم البيان بمواصلة السير على خطا شهداء حركة الحرية والشهيدة زينب حسين إبراهيم.

(كروب/ج)

ANHA