شبيبة كوباني والشهباء: علينا في المرحلة الرّاهنة أن نصعّد النضال لكسر القيود عن قائدنا

كوباني

نظّمت حركة الشبيبة الثورية السورية في إقليم الفرات مسيرة مشاعل ألقت خلالها بياناً، تنديداً بالمؤامرة الدولية على القائد عبد الله أوجلان والعزلة المشددة عليه وما ترتكبه الدولة التركية من انتهاكات بحقّ السياسيين الكرد المعتقلين في السجون التركية، شارك فيها العشرات من الشبيبة في مدينة كوباني.

وانطلقت المسيرة من ساحة السلام، حمل المشاركون خلالها مشاعل ولافتات مكتوب عليها "بروح مقاومة السجون سنهزم المؤامرة الدولية والفاشية ونضمن حرية القائد آبو.. حان وقت الحرية.. حتماً سننتصر"، مردّدين الشّعارات التي تندّد بالمؤامرة الدولية والعزلة المشددة على القائد، بالإضافة إلى شعارات تحيّي مقاومة السّجون.

وعند وصول المشاركين إلى ساحة الشهيد عكيد، وقفوا دقيقة صمت، ثمّ قرأت عضوة حركة اتّحاد المرأة الشابة في إقليم الفرات جيهان تمّي، بياناً، جاء فيه:

"ندين ونستنكر بشدّة الصمت الدولي تجاه ممارسات الدولة التركية الفاشية بحق شعبنا, وخاصةً السياسيين والبرلمانيين الكرد في السجون، الذين أضربوا عن الطعام تجاه السياسات, ومن أجل رفع العزلة عن قائد الشعوب والإنسانية القائد (آبو)".

ونوه البيان إلى أنّه: "رغم كافّة السياسات والابتزازات والممارسات العدوانية الممنهجة ضد شعبنا إلّا أنه ما يزال الصمت الدولي تجاه ممارسات الدولة التركية الفاشية مستمرّاً حتى الآن, وكذلك بالرغم من الانتهاكات التي تمارسها تركيا بحقّ المعتقلين والمعتقلات المضربين عن الطعام في السجون التركية, دخلت حملة الإضراب عن الطعام مستوى حرجاً حتّى وصل عدد من الناشطين الكرد إلى مرتبة الشّهادة في سجون الفاشية التركية، وذلك من أجل تحقيق مطالب الشعب برفع العزلة عن القائد".

وتابع البيان: "ويتطلّب منّا في المرحلة الراهنة بأن نرفع من وتيرة نضالنا ضد كل محتل وبشكل خاصّ ضد الفاشية التركية لكسر سلاسل القيود التي وضعتها على قائدنا وعلى الشعب الكردي وأن نعمل بكلّ روح ثورية لنيل حقوقنا المشروعة وأن نسير على خطا القائد والشهداء".

وناشد البيان كافّة الشبيبة والشعب: "بأن ينضمّوا لصفوف المقاومة والنضال وأن ننظّم أنفسنا ضمن التنظيم الصحيح لكسر وإنهاء القيود التي فرضتها الفاشية التركية على قائدنا والشعب".

واختتم البيان بالقول: "نحن كشبيبة إقليم الفرات من مدينة المقاومة والصمود نقسم بأنّنا لن نتوقّف عن النضال والمقاومة، وسنكون شعلة من نار تحرق كلّ من يحاول إنهاءنا، وسنحافظ على مكتسبات الثورة ونسير على خطا شهدائنا".

وبعد الانتهاء من قراءة البيان، أعلنت حركة الشبيبة الثورية عن افتتاح خيمة اعتصام في ساحة الشهيد عكيد تنديداً بالمؤامرة الدولية على القائد والتي ستستمر لـ ٣ أيام على التوالي.

الشهباء

تجمع العشرات من أعضاء وعضوات حركة الشبيبة الثورية بالتنسيق مع مؤتمر ستار لناحية احداث بمقاطعة الشهباء في حديقة الناحية، حاملين صورة القائد عبد الله أوجلان وأعلام مؤتمر ستار، وأعلام حركة الشبيبة الثورية.

وسط تريد الشعارات التي تحيي مقاومة القائد أوجلان في السجن، والمطالبة بفك أسره، جابت التظاهرة شوارع ناحية احداث وصولاً إلى ساحة الناحية، وهناك تم إشعال المشاعل على شكل اسم القائد (APO).

تلاها إلقاء كلمة من قبل الإدارية في مؤتمر ستار حسناء محمد قالت فيها: "شهر شباط هو شهر أسود بالنسبة لنا، ففيه ذكرى تنفيذ المؤامرة التي حيكت ضد القائد عبد الله أوجلان بتاريخ 15 شباط عام 1999".

وألقيت كلمة أخرى باسم الإداري في اتحاد الشبيبة محمد الويس الذي استنكر المؤامرة الدولية التي تعرض لها القائد عبد الله أوجلان وقال: "المؤامرة هي وسيلة من الأطراف المشاركة في محاولة للقضاء على القضية الكردية، والمشاريع الديمقراطية بين الشعوب".

وانتهت التظاهرة بترديد الشعارات التي تحيي القائد عبد الله أوجلان وتنادي بحريته.

(م ع- ل ش/إ)

ANHA