ونظّمت حركة الشبيبة الثورية واتّحاد المرأة الشابة في كوباني تجمّعاً، مع الالتزام بقواعد التباعد الاجتماعي، شارك فيه العشرات من الشبّان والشابّات، للإعلان عن انطلاق "حملة النصر".

وقُرئ خلال التجمّع البيان الذي أصدرته الشبيبة بهذا الصدد، وجاء فيه:

"يعيش الشعب الكردي وبقية المكونات في الشرق الأوسط مرحلة صعبة وسط أزمات كبيرة. الدول المستعمرة والمحتلة والرأسمالية في ظل سياساتهم الوحشية يرتكبون جرائم فظيعة بحقّ الشعب الكردي والشعوب الأخرى".

ودعا البيان: "جميع الشعوب من الكرد والعرب والسريان والتركمان والأرمن والإيزيديين بتحويل كل الساحات إلى ساحات للنضال والكفاح ضد الاحتلال حتى تحقيق النصر".

كما حيّا البيان مقاومة حفتانين ضدّ الاحتلال التركي، وأكّدوا مساندتهم لهذه المقاومة.

وعاهدت الشبيبة في بيانها بقيادة المرحلة وتصعيد النضال "من أجل الوصول إلى النتيجة النهائية وهي النّصر".

(ك)