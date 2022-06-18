شبيبة كري سبي ينددون باستهداف الاحتلال التركي لمجلس سنوني في شنكال

وقرئ البيان أمام مبنى مجلس عوائل الشهداء في ناحية عين عيسى من قبل الإداري في لجنة الشبيبة، مجد الحميدي بحضور العشرات من أعضاء المؤسسات ولجان المقاطعة.

أدان البيان في بدايته، استهداف الاحتلال التركي بطائرة مسيّرة مجلس سنوني في شنكال، منتصف الشهر الجاري، والذي أوقع عدداً من الشهداء والجرحى، بينهم أطفال.

واستنكر الشبيبة خيانة الحزب الديمقراطي الكردستاني "بقيادة عائلة البرزاني والمجلس الوطني الكردي، وذلك من خلال محاباتهم للمحتل التركي وتعاونهم معه في ضرب الأمن والاستقرار في مناطق الإدارة الذاتية بشنكال".

ونددوا بمخططات دولة الاحتلال التركي في المناطق التي تحتلها من سوريا "عفرين، وسري كانيه، وكري سبي" وبنائها للمستوطنات بهدف إحداث التغيير الديموغرافي فيها.

وعاهدوا في ختام بيانهم، برصّ الصفوف ومساندة القوات العسكرية المدافعة عن حرمة أراضي شمال وشرق سوريا في وجه مخططات المحتل التركي الطامع باحتلال المزيد من الأراضي السورية.

(د)

ANHA