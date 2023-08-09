شبيبة كركي لكي  تتظاهر للمطالبة بحرية القائد عبد الله أوجلان

تجمع أعضاء اتحاد الشبيبة الثورية السورية وعضوات اتحاد المرأة الشابة وأهالي ناحية كركي لكي في ساحة الشهيد خبات الواقعة في مدخل الناحية حاملين المشاعل وصور القائد عبدالله أوجلان وأعلام الشبيبة ولافتات كتب عليها " سننتصر في الحرب من أجل تحقيق حرية القائد الجسدية " وذلك للخروج في تظاهرة للتنديد بالعزلة المفروضة على القائد عبدالله أوجلان.

انطلقت التظاهرة من نقطة التجمع باتجاه الشارع العام وسط ترديد شعارات " لا حياة بدون القائد"، "بالروح وبالدم نقديك يا قائد"، "الحرية للقائد"، لتجوب السوق المركزي وصولاً إلى أمام مؤسسة الكهرباء حيث تحولت التظاهرة إلى وقفة جماهيرية .

بعد الوقوف دقيقة صمت قرأت الإدارية في اتحاد المرأة الشابة وضحة صالح عمر البيان الذي أصدره المتظاهرون بهذا الصدد.

وجاء في البيان: "هدف دولة الاحتلال التركي من إصرارها على تشديد العزلة وإرسال تهديدات إلى القائد هو محاولة لإبعاد المجتمعات التي تسير على فكر وفلسفة القائد، وليستمروا في محاولاتهم في الإبادة والصهر والمجازر بحق هذه الشعوب".

وأضاف البيان: "إننا كأعضاء الشبيبة الثورية وعضوات اتحاد المرأة الشابة نقول كفى للهجمات التركية واحتلالها وخيانة الحزب الديمقراطي، من خلال مساندته لدولة الاحتلال التركي وممارساته غير الأخلاقية بحق قائدنا وشعبنا وقواتنا ونقول، حان وقت تحقيق الحرية. و نعاهد بأننا سنرفع وتيرة النضال والمقاومة لننتصر في حرب الحرية من أجل تحقيق حرية القائد الجسدية".

(ب ش/ك)