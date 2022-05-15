شبيبة كركي لكي يدينون هجمات الاحتلال التركي

وتجمع العشرات من أعضاء حركة الشبيبة الثورية السورية في ساحة الشهيد خبات في ناحية كركي لكي للتنديد بهجمات جيش الاحتلال التركي.

وقرئ خلال التجمع البيان الذي أصدره الشبيبة بهذا الصدد من قبل عضوة اتحاد المرأة الشابة في كركي لكي روشن إبراهيم.

البيان استنكر "هجمات الاحتلال التركي بالتعاون مع الحزب الديمقراطي الكردستاني على مناطق الدفاع المشروع ضد مقاتلي الكريلا ".

وتابع البيان " إننا نعتبر هذه هجمات ضد إرادتنا لذلك نؤكد وقوفنا إلى جانب قواتنا".

واختتم البيان بالقول "نعلن النفير العام مع قواتنا الكريلا وسنرفع راية المقاومة والنصر".

(ك-ع/ك)

ANHA