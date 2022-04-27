شبيبة كركي لكي تعلن الانضمام للنفير العام دعماً لمقاومة الكريلا

وتشن الدولة التركية منذ 17 نيسان هجوماً واسعاً على مناطق الدفاع الشعبي بالتعاون مع الحزب الديمقراطي الكردستاني، فيما أعلنت منظومة المجتمع الكردستاني النفير العام لدعم ومساندة قوات الكريلا في التصدي لهجمات الاحتلال التركي .

حركة الشبيبة الثورية السورية واتحاد المرأة الشابة في كركي لكي أعلنوا مساء اليوم، الانضمام للنفير العام وذلك من خلال إلقاء بيان للرأي العام.

وقرئ البيان من قبل الإدارية في اتحاد المرأة الشابة زيلان لقمان، وذلك أمام مركز حركة الشبيبة الثورية في كركي لكي، وجاء في نص البيان:" بدأت الدولة الفاشية التركية والحزب الديمقراطي الكردستاني هجوماً واسعاً على مناطق الدفاع الشعبي والذي تتصدى له قوات الكريلا بكل إرادة ومقاومة، كما أن هذه الهجمات هي هجوم على كافة الشعب الكردي".

وتابع البيان بالقول" ونحن كالشبيبة الثورية والمرأة الشابة نعلن انضمامنا للنفير العام لمساندة قوات الكريلا في التصدي لهجمات الاحتلال التركي والحزب الديمقراطي الكردستاني وكسر مخططهم في محاولة القضاء على الشعب الكردي".

واختتم البيان بالقول" بالمقاومة والكفاح وبإرادتنا سننتصر لنقضي بذلك على كافة مخططات المحتلة على شعبنا".

(ك ع/ل)

ANHA