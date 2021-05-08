شبيبة خانا سري تنظّم مسيرة بالمشاعل دعماً لحملة صقور زاغروس

وتجمّع العشرات من حركة الشبيبة الثورية واتحاد المرأة الشابة أمام بلدية الشعب في بلدة خانا سري التابعة لناحية ديرك في مقاطعة قامشلو للتنديد بالقصف التركي على مناطق الدفاع المشروع ولدعم مقاومة حملة صقور زاغروس.

وانطلق المشاركون في المظاهرة، حاملين صور شهداء آفا شين وأعلام ورموز كردية، مرددين شعارات تندد بالقصف التركي على مناطق الدفاع المشروع.

وعند وصول المتظاهرين إلى دوار بلدة خانا سري على الطريق العام، وقفوا دقيقة صمت، ثمّ أدلت حركة الشبيبة الثورية وحركة المرأة الشابة بياناً إلى الرأي العام، قرئ من قبل عضوة اتحاد المرأة الشابة شيندا باجو، وجاء في نص البيان ما يلي:

"نحن في اتحاد المرأة الشابة وحركة الشبيبة الثورية وبروح مقاومة زاب ومتينا وآفا شين نبارك مقاومة حملة صقور زاغروس، وندين ونستنكر القصف التركي على مناطق الدفاع المشروع".

وتابع البيان: "إنّ جميع هجمات الفاشية التركية على مناطق الدفاع المشروع باءت بالفشل بروح ومقاومة قوات الدفاع الشعبي التي سطّرت أروع ملاحم البطولة والفداء في التضحية والمقاومة".

وأضاف البيان: "إنّ قوات الدفاع الشعبي لها تجربة نضالية على مر السنين، استمدت قوتها ومعنوياتها العالية وفكرها من فلسفة القائد عبد الله أوجلان، لذا فالدولة الفاشية التركية لن تستطيع الصمود أمام فلسفة القائد وقوات الدفاع الشعبي".

ثمّ انتهت المظاهرة بترديد الشعارات التي تحيّي مقاومة الدفاع الشعبيّ، وتندد بالهجمات التركية.

(ع ع/إ)

ANHA