شبيبة جل آغا يؤكدون انضمامهم للنفير العام ضد الاحتلال التركي

ونظم حركة الشبيبة الثورية السورية واتحاد المرأة الشابة في ناحية جل آغا مسيرة شارك فيها العشرات من مكونات الناحية، مؤكدين على استمرار المقاومة ضد الاحتلال التركي.

ورفع المشاركون فيها صور القائد عبدالله أوجلان وأعلام المنظمتين الشبابيتين، مرددين الشعارات التي تحيي مقاومة الكريلا وتدين تواطؤ الحزب الديمقراطي الكردستاني مع الاحتلال التركي في هجماته على باشور كردستان "جنوب كردستان".

وانطلقت المسيرة من دوار الشهيد معصوم في وسط الناحية لتجوب الشارع العام وتتوقف في ساحة الكراج.

ومن هناك وقف المشاركون دقيقة صمت، أدلى بعدها الإداري في حركة الشبيبة الثورية في ناحية جل آغا، عمر العبد، ببيان أشار فيه إلى أن المنطقة تمر بمرحلة حساسة، إذ تشن دولة الاحتلال التركي هجمات عنيفة على قوات الكريلا ومناطق باشور كردستان وتقصف المدنيين هناك.

وقال العبد إن "خيانة الحزب الديمقراطي الكردستاني أصبحت واضحة للعيان"، موضحاً أن تأييد الديمقراطي الكردستاني للاحتلال "يدل على شراكته في الهجمات ضد مناطق باشور كردستان".

عمر العبد أكد في ختام البيان أن الشبيبة الثورية أعلنوا انضمامهم إلى النفير العام ضد الاحتلال التركي وطرده من كافة أراضي كردستان وشمال وشرق سوريا.

مناشداً أصدقاء الشعب الكردي الوقوف معهم والانضمام إلى هذه المقاومة التاريخية.

(س ر)

ANHA