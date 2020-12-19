شبيبة جل آغا تعلن وقوفها ضدّ هجمات الاحتلال التّركيّ

وطالبت حركة الشّبيبة الثّوريّة السورية في ناحية جل آغا المجتمع الدولي بالخروج عن صمته حيال الهجمات التركية على منطقة عين عيسى واحتلال الأراضي السوريّة، وذلك خلال بيان لهم قُرئ من قبل العضو في الشّبيبة الثورية صلاح العلي، وجاء في نصّ البيان:

"نحن كشبيبة ناحية جل آغا ندين ونستنكر الهجمات التي تشنّ على عين عيسى بالتزامن مع المؤامرة ضدّ الإيزيديّين في شنكال.

ونوّه البيان إلى: "أنّ الصّمت الدولي يدفع بالاحتلال التركيّ لشنّ الهجمات على المدنيّين واحتلال المزيد من الأراضي السوريّة".

وأكّد البيان: "وقوفهم في صفّ واحد مع إرادة شعب شنكال ضدّ الاحتلال التّركيّ وهجماته على الأراضي السّوريّة.

(رر/إ)

ANHA