شبيبة إقليم الفرات: حان الوقت لتحقيق الحرية الجسدية القائد أوجلان

حديث شبيبة إقليم الفرات لوكالتنا، جاء في وقت تشهد فيه معظم مناطق كردستان مظاهرات مطالبة بكسر العزلة المفروضة على القائد عبد الله أوجلان.

الشابة روهات بوزان قالت "فُرضت العزلة على القائد منذ اليوم الذي اعتقل فيه، بمشاركة الدول التي أدت دوراً في المؤامرة عليه، وكان هدفها كسر إرادة الشعب الكردي الذي نهض ونفض عن نفسه رماد العصور المظلمة، فنهضت معه الشعوب المظلومة وطالبت بحريتها".

وأضافت "مرة أخرى تثبت المنظمات التي تدّعي الإنسانية ازدواجيتها في التعامل مع المعتقلين، فإلى اليوم لم نشاهد ردة فعل من هذه المنظمات تجاه ما يتعرض له القائد من عزلة مشددة من قبل سلطات دولة الاحتلال التركي".

حان وقت حرية القائد أوجلان الجسدية

أما الشاب كندال محمد فقال "يكفي عزلة، يكفي اعتقالاً، الوقت هو وقت الحرية الجسدية للقائد أوجلان، وكيف لمن يقودنا بفكره نحو بر الأمان أن يكون سجيناً، وكيف لمن يدّعون أنهم باحثون عن السلام التزام الصمت تجاه ما يتعرض له القائد من قبل دولة الاحتلال التركي".

وطالب محمد الشبيبة بالنزول إلى الساحات حتى الكشف عن الوضع الصحي للقائد أوجلان "الذي لا يعلمون إلى اليوم هذا ما هي حالته الصحية، ولهذا على الجميع التكاتف حتى تكسر العزلة المفروضة على القائد ويتحرر جسدياً".

من جانبه أبدى الشاب بكر خليل استعداهم كشبيبة للقيام بكل ما هو مطلوب من أجل كسر العزلة المفروضة على القائد عبد الله أوجلان.

مؤكداً أنه لن يؤثر الصمت الدولي على نضالهم من أجل الحرية الجسدية للقائد أوجلان، "لأن من شارك في المؤامرة على القائد سيلتزم الصمت حيال ما يفرض عليه من عزلة".

وطالب بكر خليل الشبيبة في أجزاء كردستان الأربعة برفع وتيرة نضالهم، لأن الوقت هو وقت الحرية الجسدية للقائد عبد الله أوجلان.

(ن ك/د)

ANHA