شبيبة إقليم الفرات يتظاهرون ضد المؤامرة الدولية التي طالت القائد

تحت شعار " بشعار المرأة الحياة الحرية حطموا جدران ايمرالي وانصروا الحرية" شارك العشرات من شبيبة إقليم الفرات في تظاهرة بالمشاعل في مدينة كوباني للتنديد بالمؤامرة الدولية التي طالت قائد الشعب الكردي عبد الله أوجلان.

انطلقت التظاهرة من تلة مشته النور باتجاه ساحة المرأة الحرة لتتحول هناك إلى تجمع جماهيري.

بعد الوقوف دقيقة صمت تحدثت عضوة حركة المرأة الشابة رودين بوزان وقالت: " منذ 25 عاماً يتعرض القائد آبو للمؤامرات. يسعون من وراء هذه المؤامرة إلى إنهاء فكر القائد آبو ولكن فكر القائد آبو أفشل مؤامرتهم لذلك يفرضون عليه عزلة مشددة ليفرقوا بين القائد والشعب".

أوضحت روبين بوزان أنهم كشبيبة سيستمرون بالسير وفق فكر وفلسفة القائد عبد الله أوجلان.

وانتهى التجمع بترديد شعارات تحيي القائد عبد الله أوجلان.