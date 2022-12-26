شبيبة إقليم الفرات يستذكرون رفاقهم الشهداء ويعاهدون بالانتقام لهم

وأقيمت مراسم الاستذكار تحت شعار "بذكراكم نوعد بالانتقام"، بقاعة السينما في مدينة كوباني للشهداء والشهيدات "نوجيان أوجلان، فيان كوباني، روجين أحمد عيسى، مرهف خليل إبراهيم، وليد محمد منلا حسين ومسعود إبراهيم الذين استشهدوا في ٢٥ شهر كانون الأول العام الماضي في مدينة كوباني بقصف طائرة مسيّرة للاحتلال التركي.

وبدأت المراسم بالوقوف دقيقة صمت؛ إجلالاً لأرواح الشهداء، وإشعال الشموع أمام صورهم، ليلقي بعده الناطق باسم حركة الشبيبة الثورية السورية في إقليم الفرات، أحمد درويش، كلمة عاهد فيها بالانتقام لرفاقهم الشهداء.

وقال: "دولة الاحتلال التركي، تعلم أن الشبيبة يقودون ثورة روج آفا، وأفشلوا كل مخططاتها لذلك تستهدفهم"، مشدداً "نحن شبيبة القائد عبد الله أوجلان وماضون على فكره وفلسفته، ومستعدون للتضحية في سبيل إيصال شعبنا إلى درب الحرية".

من جانبه، قال الرئيس المشترك لحركة الشبيبة الثورية السورية في مدينة منبج وريفها، أحمد الجبيلي: إن "الشبيبة لم يرضوا أن يكونوا عبيداً لأحد، فحاربوا وناضلوا وحققوا أهدافهم، وهذا الشي أغضب دولة الاحتلال التركي التي تريد احتلال المنطقة".

وأكد أن "فكر القائد عبد الله أوجلان درب الخلاص من الأنظمة الرأسمالية التي تحارب بشتى الطرق شعب المنطقة".

واختتمت مراسم استذكار الشهداء (6) بعرض سنفزيون عن حياتهم ونضالهم ضمن حركة الشبيبة الثورية السورية، وترديد شعار "المقاومة هي الحياة".

(ن ك/د)

ANHA