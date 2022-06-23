شبيبة إقليم الفرات ومنبج: بوحدتنا سنقف في وجه الاحتلال التركي

وشارك في التظاهرة التي نظمت في مدينة منبج أعضاء وعضوات حزب سوريا المستقبل والإدارة المدنية الديمقراطية والعشرات من الأهالي, بالإضافة إلى مشاركة وفد شبيبة إقليم الفرات, رافعين أعلام حزب سوريا المستقبل, مع ترديد الشعارات التي تدعو إلى وحدة سوريا.

وانطلقت التظاهرة من دوار عامل النظافة غرب المدينة وصولاً إلى مركز الشبيبة وسط المدينة, من ثم ألقى الناطق باسم مجلس الشباب في حزب سوريا المستقبل في منبج علي محمد كلمة باسم المجلس قال فيها: "اليوم, اجتمعنا في هذا المكان لإيصال رسالة إلى الاحتلال التركي الذي يقوم بانتهاكات ويعمل على إجراء التغيير الديمغرافي لمناطقنا, لا نقبل بذلك".

وأضاف علي: " كلنا نعلم بأن هذه المخططات التركية هدفها توسيع احتلالها وممارسة الظلم بحق شعبنا".

وتابع:" يجب التصدي للاحتلال التركي وأي خطر يهدد مناطقنا بتكاتفنا وتلاحمنا, الشبيبة عماد المجتمعات وقوتها, ووحدة وتجمع شبيبة إقليم الفرات ومنبج هي حقيقةً رسالة من دون كلمات تصل للاحتلال التركي وغيره, وتدل على وحدة شعوب المنطقة".

واختتمت التظاهرة بترديد المشاركين شعارات تحيي مقاومة الشعوب الحرة.

(س ع/سـ)

ANHA