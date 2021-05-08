شبيبة إقليم الفرات تعلن انضمامها للنّفير العام

تلبية لنداء النفير العام الذي أعلنه اتّحاد المرأة الشابة، أعلنت حركة الشبيبة الثورية السورية في إقليم الفرات انضمامها إلى هذا النفير، وذلك عبر بيان أدلي أمام مبنى مركز حركة الشبيبة الثورية السورية في إقليم الفرات بمشاركة العشرات من الشبيبة.

البيان قرئ شفويّاً من قبل إدارة حركة الشبيبة الثورية السورية في إقليم الفرات محمد محمود قال فيه: "نعلن استعدانا التام للنفير العام الذي أعلنه اتحاد المرأة الشابة في إقليم الفرات".

وأشار البيان إلى: "أنّ الدولة التركية الفاشية تريد إنهاء الشعب الكردي بشخص الكريلا عبر هجماتها على مناطق الدفاع المشروع".

وأكّد البيان: "أنّهم سيهزمون الاحتلال التركي في مناطق الدفاع المشروع كما هزم أبناء كوباني مرتزقة داعش في كوباني وشنكال".

وناشد البيان في ختام: "كافة الشبيبة للانضمام إلى النفير العام".

(م ع/إ)

ANHA