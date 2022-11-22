شبيبة إقليم الفرات : سنبقى جداراً صامداً أمام مخططات الاحتلال

وانطلقت المظاهرة من ساحة المرأة في كوباني صوب دوار السلام وجابت شوارع المدينة وسط ترديد الشعارات الثورية "الموت للفاشية التركية"، "المقاومة هي الحياة"، "لا حياة دون القائد عبد الله أوجلان".

ولدى وصول المتظاهرين إلى دوار السلام وقفوا دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، ثم ألقى الرئيس المشترك لحركة الشبيبة الثورية السورية في إقليم الفرات، محمد محمود كلمة طالب فيها الشبيبة بالتوجه إلى الجبهات للدفاع عن هذه الأرض.

وأكد أن "دولة الاحتلال التركي تهدف إلى إبادة شعب المنطقة من خلال هجماتها على شمال وشرق سوريا"، مشدداً "سنبقى جداراً صامداً أمام مخططات الاحتلال ولن نتزحزح من هنا".

وانتهت المظاهرة بترديد الشعارات الثورية "الموت للفاشية التركية"، "المقاومة هي الحياة"، "لا حياة دون القائد عبد الله أوجلان".

(ن ك/ف)

ANHA