شبيبة إقليم عفرين يتظاهرون في مقاطعة الشهباء دعماً لمقاومة الكريلا

وتحت شعار "شاركوا في معركة الحرية" تظاهر المئات من أعضاء حركة الشبيبة الثورية السورية في مقاطعة الشهباء، دعماً لمقاومة صقور زاغروس والكريلا.

وانطلقت التظاهرة من المدخل الرئيسي لقرية تل قراح التابعة لناحية احداث، وجابت الشارع الرئيسي وسط القرية متجهة صوب مجلس عوائل الشهداء، وحمل المشاركون فيها أعلام الشبيبة الثورية السورية وصور القائد عبد الله أوجلان وسط ترديد الشعارات التي تحيي مقاومة الكريلا.

ولدى وصول المتظاهرين إلى ساحة مجلس عوائل الشهداء توقفوا دقيقة صمت، تلاها إلقاء كلمة باسم حركة الشبيبة من قبل الإداري أحمد حسن، قال فيها: "تواصل دولة الاحتلال التركي شن هجماتها على مناطق الدفاع المشروع منذ أشهر، ولم تستطع تحقيق الانتصار بفضل المقاومة التاريخية التي يبديها مقاتلو الكريلا في تلك المناطق".

وأضاف حسن إن قوات الكريلا أفشلت مخططات الدولة التركية الفاشية من خلال مقاومتها في وجه الاحتلال، مشيراً إلى أن الاحتلال التركي يسعى إلى النيل من إرادة الشبيبة الثورية والكرد عامة.

ونوه حسن إلى أنه في المرحلة التي نمر بها أصبحنا ندرك حقيقة الدولة التركية الفاشية، وذلك بفضل فكر وفلسفة القائد عبد الله أوجلان، ولا نقبل أن نرضخ لسياسات الاحتلال التركي.

واختتم أحمد حسن حديثه بالقول إن الاحتلال التركي يواصل جرائمه وانتهاكاته بحق السكان الأصليين في عفرين المحتلة وباقي المناطق المحتلة، مشدداً على ضرورة مواصلة المقاومة في مقاطعة الشهباء حتى تحرير عفرين والعودة إليها.

(كروبل)

ANHA