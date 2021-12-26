شبيبة إقليم عفرين يتظاهرون استنكاراً لهجمات الاحتلال التركي على كوباني

وكانت طائرة مسيرة تركية الهوية قد قصفت أمس مدينة كوباني مما أدى إلى استشهاد شخصين وإصابة 7 آخرين بجروح.

وفي هذا السياق خرج المئات من أعضاء وعضوات حركة الشبيبة الثورية السورية في تظاهرة بالمشاعل وذلك في قرية الزيارة التابعة لناحية شيراوا في مقاطعة عفرين.

وبدأت التظاهرة من مدخل مخيم العودة في قرية الزيارة وجابت الشوارع الرئيسة وتخللت المظاهرة شعارات استنكرت الهجمات التركية وأكدت على مساندة أبناء كوباني في مواجهة العدو.

ورفع المتظاهرون أعلام حركة الشبيبة الثورية السورية وأعلام اتحاد المرأة الشابة وصور قائد الشعوب عبد الله أوجلان.

وتوقفت المظاهرة في قرية الزيارة حيث وقف الحضور دقيقة صمت.

ومن ثم ألقى إداري حركة الشبيبة الثورية السورية لمقاطعة عفرين رشيد عفرين كلمة استنكر فيها هجمات المحتلين وقال: "نحن اليوم نواجه عدواً يحاول بشتى الوسائل إبادتنا من خلال هجماته، وآخرها هجومه على مدينة كوباني واستشهاد أبنائها على يده، نحن بدورنا نستنكر وندين هذه الهجمات".

وطالب عفرين الشبيبة بالتحرك لصد هجمات الأعداء قائلاً: "على شباب وشابات المنطقة ألا يقفوا مكتوفي الأيدي أمام هجمات المحتلين بل عليهم التحرك والنضال من أجل الوقوف أمام تلك المخططات الهادفة لإبادتنا".

وفي ختام كلمته أكد عفرين بأن محاولات العدو ستذهب سدى بتكاتف أبناء المنطقة: "على جميع أبنائنا أن يقفوا صفاً واحداً أمام المحتلين ويجعلوا من أنفسهم قوة متحدة للانتصار عليهم والتخلص منهم".

وفي نهاية المظاهرة تم ترديد شعارات تمجد الشهداء.

(كروب/ل)

ANHA