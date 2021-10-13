شبيبة إقليم عفرين يستذكرون ثلاثة من شهداء مقاومة الكرامة

واستذكرت حركة الشبيبة الثورية السورية لإقليم عفرين والمئات من أهالي الإقليم شهداء الحركة الذين استشهدوا خلال عدوان الاحتلال التركي ومرتزقته على سري كانيه/ رأس عين وكري سبي/ تل أبيض.

في البداية وقف الحضور دقيقة صمت إجلالاً لأروح الشهداء، ثم ألقت الإدارية في حركة الشبيبة الثورية السورية زين عفرين كلمة استذكرت فيها كافة شهداء حركة الشبيبة الثورية الذين ضحوا بحياتهم في سبيل حرية أرضهم وشعبهم والدفاع عنهم، وأكدت أنهم كشبيبة سيواصلون المقاومة والنضال على درب رفاقهم حتى تحرير عفرين وباقي المناطق المحتلة من يد الاحتلال التركي.

ثم أوقد المشاركون في المراسم الشموع على أضرحة الشهداء.

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ANHA