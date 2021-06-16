شبيبة إقليم عفرين يستنكرون هجمات الاحتلال التركيّ على جبال كردستان

تحت شعار "شاركوا في معركة الحرية"، تجمّع اليوم، المئات من أعضاء حركة الشبيبة الثورية لناحية فافين ومخيم برخدان أمام المخيّم، حاملين صور القائد عبد الله أوجلان وأعلام الشّبيبة الثورية، ولافتات كتب عليها "شاركوا في معركة الحرية، الموت للخيانة، لا للتغيير الديمغرافي في عفرين، الموت لخيانة PDK تحيا مقاومة مخمور".

وانطلقوا في مظاهرة جالت الأحياء الرئيسة ضمن المخيم وسط ترديد الشعارات التي تحيي مقاومة الكريلا في مناطق الدفاع المشروع، وتندد بهجمات الاحتلال التركي.

ولدى وصول المتظاهرين إلى ساحة المخيم، وقفوا دقيقة صمت، تلاها إلقاء كلمة من قبل الإداري في حركة الشبيبة الثورية السورية في ناحية فافين، رشيد عفرين، قال فيها: "إنّ دولة الاحتلال التركيّة تشن هجماتها على شعبنا في كردستان وعلى قواتنا في مناطق الدفاع المشروع وتسعى للنيل من إرادتنا".

وأشار رشيد عفرين في حديثه إلى: "أنّنا في حركة الشبيبة الثورية في مقاطعة الشهباء نساند قواتنا، ونحيّي مقاومتهم في مناطق الدفاع المشروع".

واختتم رشيد عفرين حديثه بالقول: "عبر تاريخ كردستان يتعرّض الكرد للإبادة على يد أعداء الشعب الكردي، ولكننا لم نرضخ للاحتلال يوماً ما، وإنّنا مصمّمون على المقاومة حتّى دحر أعداء الشعب الكردي".

وانتهت المظاهرة بترديد الشعارات التي تحيي مقاومة الكريلا، وتستنكر الاحتلال التركي.

(كروب/إ)

ANHA