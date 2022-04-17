شبيبة إقليم عفرين يستنكرون العزلة المفروضة على القائد أوجلان

وتجمع العشرات من أعضاء حركة الشبيبة الثورية السورية وعضوات اتحاد المرأة الشابة على الطريق الواصل بين ناحية أحرص وقرية تل قراح في مقاطعة الشهباء، حاملين صور القائد أوجلان وأعلام الحركة والاتحاد.

وانطلقت المظاهرة بترديد الشبيبة الشعارات التي تحيي مقاومة القائد أوجلان في سجن إمرالي وهتافات تدين العزلة المفروضة عليه والصمت الدولي حيالها، حيث جابت المظاهرة أحياء قرية تل قراح.

ومع الوصول إلى الساحة الشرقية للقرية، وقف المتظاهرون دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، لتلقي بعدها الإدارية في حركة الشبيبة الثورية السورية، زين حنان، كلمة حيّت فيها المقاومة التاريخية التي يقودها القائد أوجلان في سجن إمرالي، مضيفة: "القائد أوجلان أكد للعالم أجمع أن سجن إمرالي أصبح أكاديميةً لتحرير الشعب من الاضطهاد".

وتابعت "بعد انتشار فكر القائد في عموم العالم وقيادة الشعوب نفسها بنفسها كما الحال في شمال وشرق سوريا، سارعت سلطات الاحتلال التركي إلى فرض عزلة مشددة عليه خوفاً من أن تطيح أفكاره بحكمها الاستبدادي".

واستكملت قائلة "لكن وعلى الرغم من العزلة المنافية لحقوق الإنسان وعدم تحرك أي منظمة إنسانية معنية بحقوق الإنسان لرفع العزلة عن القائد، إلا أننا نؤكد أننا ماضون على نهجه حتى تحرير كافة الشعوب المضطهدة وتحرير عفرين والعودة إليها".

ودعت زين حنان في ختام حديثها، المجتمع الدولي وفي مقدمته، منظمات حقوق الإنسان للقيام بواجبها اتجاه قائد الحرية والديمقراطية القائد أوجلان، ورفع العزلة عنه.

لتنتهي المظاهرة بترديد شعارات تحيي مقاومة العصر ومقاومة القائد أوجلان في سجن إمرالي.

(آ ر/ س ر)

ANHA