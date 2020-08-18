وتجمّع العشرات من الشبّان في ساحة مقبرة الشّهداء بناحية أحرص بمقاطعة الشهباء، وأشعلوا النيران، ورفعوا أعلام حركة الشبيبة الثورية وحركة المرأة الشابّة وصور القائد عبد الله أوجلان، وأدلوا ببيان قُرئ من قبل الإدارية في حركة الشبيبة الثورية في إقليم عفرين، فريدة نعسان، وجاء نص البيان:

"اليوم في الشرق الأوسط يمرّ الشعب الكردي وشعوب المنطقة بوقت عصيب من خلال هذه الأزمة، حيث تقوم الدول المستعمرة والسلطوية بسياسات الانحلال والإبادة بحقّ الشعوب وخاصّةً الشعب الكردي.

نحن كحركة الشبيبة الثورية وحركة المرأة الشابّة سننتصر بروح مقاومة حفتانين ومقاتلي جبال كردستان، ورغم انتشار فيروس كورونا سيستمرّ نضالنا أمام الفاشية.

ونعلن حملة "سننتصر" ومن خلال هذه الحملة ننادي جميع الشعوب من كرد وعرب وسريان وآشور وتركمان وإيزيديين، الذين يعيشون في مناطق شمال وشرق سوريا، أن يقفوا ضد الاحتلال التركي، وبالمقاومة التي تبديها قوات الدفاع الشعبي في حفتانين أمام الاحتلال التركي وبروح 15 آب سننتصر.

ونحن كشبيبة سندحر الفاشية التركية، وسنخلق حياة حرة لجميع الشعوب، وكما نناشد جميع الشبيبة والشعب أن يبقوا روح مقاومة حفتانين في الساحات والمناطق، وبروح وفلسفة القائد سننظّم جميع الشبان والشابات، وسنواصل نضالنا ضدّ جميع المخطّطات التي تحاك ضد شعبنا".

واختُتم البيان بترديد الشعارات التي تحيّي مقاومة حفتانين في وجه الاحتلال التركي.

(كروب/إ)

ANHA