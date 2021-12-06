شبيبة حزب سوريا المستقبل: نؤكد على مقاومتنا للاحتلال التركي ونجدد دعمنا للإدارة الذاتية

بحضور عدد من أعضاء حزب سوريا المستقبل ومكتب تجمّع نساء زنوبيا في الطبقة وعوائل الشهداء، قُرئ البيان من قبل الناطقة باسم مجلس الشباب لحزب سوريا المستقبل في الطبقة آمنة العلي، من أمام حديقة الشهيدة هفرين خلف في الحي الثالث من مدينة الطبقة، وأشار في مستهله إلى انتشال الإدارة الذاتية للشعوب من جحيم الحرب الطاحنة في سوريا والتي بنيت على أخوة الشعوب والتعايش المشترك فيما بينها.

وتابع البيان "بعد ازدهار مشروعنا من خلال تكاتف مكونات الشعب مع بعضها البعض، يسعى العدوان التركي إلى إفشال هذا المشروع عن طريق احتلال الأراضي التي ضحى آلاف الشهداء بأرواحهم في سبيل تحريرها من رجس مرتزقة داعش".

وأدان البيان "الاعتداءات على أراضينا من قبل المحتل التركي الفاشي، ونوجّه كلمتنا إلى كافة الدول التي تدّعي أنها دول ديمقراطية وداعمة لحقوق الإنسان وجميع المنظمات الدولية، ونقول لها لماذا كل هذا الصمت على الجرائم التي ترتكب في شمال وشرق سوريا".

وأكد البيان أن "قواتنا هي التي حررت هذه الأرض، وستحرر كل قطعة أرض في سوريا، أُحتلّت من قبل الاحتلال والمرتزقة، وستعيد المدنيين والمهجّرين إلى بيوتهم وأرضهم".

وعاهد البيان في ختامه شهداء الأمة الديمقراطية "سنبقى على نهجهم وعلى خطاهم سائرون لنكمل ما بدؤوا به، ونؤكد دعمنا المطلق لقواتنا قوات سوريا الديمقراطية من أجل الوصول الى سوريا تعددية لا مركزية".

(ع ص/مـ)

ANHA